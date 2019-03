Skattesmällen dyr för Sjundeåförening - allmännyttighet handlar mer om paragrafer än om talko

Taistelu verottajaa vastaan on muodostunut kokopäivätyöksi.

Turkulainen Turkka Rautajuuri on elänyt uskomattoman tapahtumaketjun, joka on heittänyt hänet Turusta maailmalle ja takaisin, Bangkokissa vankilaan ja rikkaudesta köyhyyteen. Taistelu verottajaa vastaan on muodostunut hänelle kokopäivätyöksi.