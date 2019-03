Den 12 april är det nya ödesdatumet för brexit - om avtalet med EU godkänns kan tilläggstid beviljas till den 22 maj

Brexit ser inte ut att bli av den 29 mars. EU-länderna kom sent på torsdagskvällen överens om att bevilja Storbritannien en villkorslös förlängning av EU-medlemskapet till den 12 april.

Bryssel

Beslutet fattades efter åtta timmar långa förhandlingar. I praktiken innebär beslutet att brexitdatumet skjuts fram även om det brittiska underhuset röstar ned utträdesavtalet nästa vecka.

Med andra ord är det osannlikt att utträdet sker den 29 mars i enlighet med vad man ursprungligen kom överens om.

Det var de återstående 27 medlemsländerna som fattade beslutet efter att ha hört premiärminister Theresa May tidigare under torsdagseftermiddagen. Det slutliga beslutet fattades i samförstånd med May.

- Våra diskussioner var konstruktiva och jag kan bekräfta att det finns god vilja och en beslutsamhet. Vi är alla medvetna om hur svår situation är, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk efter mötet.

Mer tilläggstid om avtalet godkänns

Om parlamentet godkänner avtalet går de övriga medlemsländerna med på att skjuta fram brexit till 22 maj.

Förlängningen syftar till att ge det brittiska parlamentet den tid man behöver för att formellt godkänna all den lagstiftning som hänger ihop med brexit.

Europeiska rådet betonar att innehållet i utträdesavtalet inte kommer att rivas upp under några omständigheter.

May: Avtalet ett sätt att undvika EU-valet

Storbritanniens premiärminister Theresa May kommenterade Europeiska rådets beslut vid en kort presskonferens kring midnatt.

Enligt May ger den korta villkorslösa förlängningen en klar signal till de brittiska lagstiftarna: Lyckas man inte enas om ett avtal inkommande vecka så är risken för att Storbritannien tvingas medverka i Europaparlamentsvalet överhängande.

May ville sin vana trogen inte ta ställning till vilka alternativ som står till buds om avtalet inte godkänns av det brittiska parlamentet.

Hon sade att hon kommer att fortsätta jobba för att avtalet ska godkännas av det brittiska parlamentet.

- Genom att förkasta avtalet måste vi återkomma till rådet före den 12 april med en ny plan.

"Vi är alla frustrerade"

May tog även indirekt ställning till ett kritiserat inlägg där hon gick ut hårt mot medlemmarna i det brittiska parlamentet. Enligt May är situationen frustrerande för alla berörda parter.

May fick vid presskonferensen även frågan om huruvida hon kan tänka sig att återta beslutet att lämna EU. Det här är inget May är beredd att reflektera över i det här skedet.

- De (britterna) röstade för att lämna EU och regeringen lovade att högakta det här beslutet. Nu är det dags att fatta beslut.

Utsikterna för ett avtal är dåliga

Finlands statsminister Juha Sipilä anser att kvällens beslut var bra. Han säger att beslutet att lämna EU fortfarande ligger hos Storbritannien.

Chansen för att avtalet godkänns nästa vecka är ändå liten, säger Sipilä med hänvisnigning till diskussioner han fört med Theresa May.

Enligt Sipilä kommer avtalet att röstas omkull med 95 procents sannolikhet om en tredje omröstning äger rum i det brittiska underhuset.

May ville förlänga till slutet av juni

Ursprungligen efterlyste Theresa May en förlängning av Storbritanniens EU-medlemskap till den 30 juni.

Det här förslaget sköts redan i ett tidigt skede ned på EU eftersom en förlängning på tre månader hade inverkat negativt på det stundande Europaparlamentsvalet.

Det nya ödesdatumet den 12 april sammanfaller med deadlinen för kandidatnomineringen inför Europarlamentsvalet.

Om Storbritannien anhåller om en ytterligare förlängning utan att ha godkänt avtalet med EU så är det sannolikt att man tvingas medverka i Europaparlamentsvalet i likhet med de övriga medlemsländerna.