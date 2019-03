"Haka" slår till, går rakt in i ditt hjärta och får håret att resa sig på din rygg - en viktig del av sorgeprocessen i Nya Zeeland

Den traditionella och emotionella dansen haka är en mycket integrerad komponent i maoriernas sorgeprocess, säger professor Te Mahautu Maxwell vid universitetet i Waikato i Nya Zeeland.

Nyzeeländarna har under den gångna veckan utfört haka som en vördnadshandling för offren i terrorattentatet i två moskéer i Christchurch den 15 mars. Med hjälp av haka har de fått utlopp för sina känslor.

Bild: imago images / Xinhua/ All Over Press

Studerande utför haka i Christchurch Studerande utför haka i Christchurch Bild: imago images / Xinhua/ All Over Press

Det handlar om en attityd som man visar via sin kroppsställning.

Maxwell säger att en tanke med haka är att man skickar i väg de döda på resan till den undre världen. Dessutom ger haka uttryck för medkänsla och kärlek.

- Haka hjälper, säger Te Mahautu Maxwell. Avsikten med haka är att locka fram känslor. Haka slår till, rakt in i ditt hjärta - och får håret att resa sig på din rygg

- Haka är också en kanal där man får utlopp för sin ilska - den sörjandes ilska över att de döda inte längre är här med oss.

Bild: EPA-EFE/KELLY BARNES AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

Också i Australien har det ordnats minnesceremonier för offren i terrordådet i Nya Zeeland I Adelaide, Australien framfördes haka 21.3.2019 till minnet av offren i masskjutningen i Christchurch 15.3.2019 Bild: EPA-EFE/KELLY BARNES AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

Efter den förödande masskjutningen i två moskéer för en vecka sedan har många nyzeeländare - skolelever, studerande, motorcykelgäng och vanliga medborgare - utfört haka till minne av offren för terrordådet.

- Det här är fråga om uppvisningar som visar nyzeeländarnas ihärdiga vilja att stå upp tillsammans och att inte låta det här terrorattentatet förändra tryggheten i vårt sätt att leva här i Nya Zeeland, säger Maxwell.

Haka är en traditionell maorisk krigsdans som ursprungligen använts i syfte att sätta skräck i motståndaren. Dansen uttrycker styrka och mod. Också förolämpningar kan uttryckas i ljuden och kroppsrörelserna.