Koivukangas: "Helt friska spelare med någon form av internationellt matchtempo lyser med sin frånvaro i Kanervas trupp"

Finland inleder jakten på en plats vid EM-slutspelet 2020 på lördagskvällen i Udine med att möta världsnationen Italien. "Bli inte överraskad om Italien marscherar vidare mot de nio återstående kvalmatcherna med en odramatisk, passionsfattig och klinisk 1–0-seger i bagaget", skriver Yle Sportens Antti Koivukangas.

Finland inleder EM-kvalet i ett märkligt läge, där uppskruvade förväntningar från det framgångsrika Nations League-gruppspelet varvas med de brutala och tokrealistiska insikter man landar vid genom att helt enkelt granska den blåvita spelartruppen.

Finlands herrar har aldrig spelat i ett slutspel i någon form medan Italiens uteblivna VM-medverkan i Ryssland sommaren 2018 triggat något av en kris i och kring Gli Azzurri.

Man kan orda mycket om de resultat som Italien radat upp under den senaste tiden. Fansen har bjudits på målsnåla tillställningar som levererat få fyrverkerier framåt och sedvanligt disciplinerat slit bakåt.

Någon kan kanske kalla det för en spelmässig kris, men jag väljer att kalla det för "Italien".

Roberto Mancinis Italien.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Marco Veratti och Leonardo Bonucci är med, Lorenzo Insigne fattas på grund av skada. Italien med Veratti, Bonucci och Insigne i spetsen. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Kort och gott handlar det om en fotboll där defensiv disciplin och resultatinriktning tävlar om att spela första fiol.

Och inte utesluter varandra.

Mancini har dessutom tagit över ett landslag mitt i en generationsväxling och jobbar med en bred trupp som inkorporerar några tunga rutinerade pjäser och en hel drös med den nästa generationens italienska spelare.

Spetskompetensen är vass, även om de stora namnen lyser med sin frånvaro.

Igenkänningsfaktorn har dessvärre mer att göra med den italienska klubblagsfotbollens status av idag i Europa, än med bristen på genuina profilspelare.

Marco Veratti och Jorginho håller hov (och boll) på mittfältet framför ett mycket rutinerat försvar och ifall Finland skall göra mål i Udine gäller det att maximera kunnandet, hoppas på flyt och i bästa fall ta vara på den chans (!) man får.

Bli inte överraskad om Italien marscherar vidare mot de nio återstående kvalmatcherna med en odramatisk, passionsfattig och klinisk 1–0-seger i bagaget.

Lördagskvällen handlar helt enkelt om att hoppas på ett mirakel.

Även om alla spelare i Markku Kanervas påtänkta, breda landslagsring skulle vara a) tillgängliga och b) i fantastisk matchform skulle klasskillnaden på pappret vara stor.

Nu är Kanervas manskap dessvärre i en situation där en till stora delar frisk spelare med någon form internationellt matchtempo i kroppen hör till undantagen.