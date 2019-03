Elektronisk dansmusik - från undergroundkultur till stora spektakel

EDM har gått från ett samlingsbegrepp av olika musikgenrer inom elektronisk dansmusik, till att bli en egen musikstil. Kim Ramstedt är Dj och filosofie doktor i musikvetenskap. Han berättar historien bakom EDM och hur den elektroniska dansmusiken mår i Finland just nu.

Den finländska EDM-artisten Darude representerar Finland i Eurovision Song Contest 2019.

Några andra stora namn inom EDM-genren är Avicii, David Guetta och Steve Aoki. I vår Spotifylistan hittar du fler exempel på artister, såväl äldre som lite mer moderna, som räknas till genren EDM.

Spela på Spotify

- EDM är en förkortning av elektronisk dansmusik men det finns inte någon direkt definition, säger Kim Ramstedt.

Orsaken är att begreppet har ändrat ganska mycket genom tiderna.

Tidigare var det att samlingsbegrepp för genrer som techno, house, trance och andra subgenrer inom elektronisk musik.

Men Ramstedt säger att EDM, under de senaste åren, har kommit att betyda en viss typ av elektronisk dansmusik. Men det ska vi återkomma till lite senare.

Ramstedt berättar att den elektroniska dansmusiken uppstod då discomusiken elektrifierades i början av 80-talet. Man började använda mera trummaskiner och andra elektroniska element i musiken.

Det här hände först i Chicago och Detroit och tog sig sedan till England i slutet av 80-talet. Ungefär i samma veva kom EDM till Finland.

- Från att ha varit någon slags undergroundkultur på 80-talet slog EDM igenom i mainstream på 90-talet, säger Ramstedt.

Ett av de stora namnen i Finland på 90-talet var Jori Hulkkonen. Han släppte sitt debutalbum Selkäsaari Tracks år 1996 med låtar som bland annat Flavatanssit och 3rd Line.

- Och så har vi såklart Darude, säger Ramstedt.

Bild: Jose Sena Goulao/All Over Press

Steve Aoki är en av de främsta EDM-artisterna. Steve Aoki Bild: Jose Sena Goulao/All Over Press

Kring 2000-talet började man använda begreppet EDM för en viss typ av popmusik inspirerad av den tidigare elektroniska musiken.

Den nya EDM-genren har sin bakgrund i festivaler som började ordnas specifikt för elektronisk dansmusik. Musiken ändrades i och med att den började spelas på festivalerna.

- Det som karaktäriserar EDM är kopplingen till festivalerna och ett slags spektakel som man försöker få till stånd med musiken, men också med det visuella.

- Steve Aoki är kanske den främsta representanten för EDM. Han sade att musiken är gjord för att man ska “lose your mind”, det vill säga tappa förståndet. Det handlar om att det ska gå vilt till på festivalerna, säger Ramstedt.

Enligt Ramstedt mår EDM- och klubbkulturen bra i Finland. Men från att har varit den mest populära genren på poplistorna kring 2010, så har den återgått till underjorden.

- Det går lite i vågor. EDM visar sig ibland mera i mainstream och går sedan den tillbaka till underjorden och utvecklas.

- Men det finns många mindre klubbar och mycket som händer i Helsingfors när det gäller DJ- och klubbkultur, säger Ramstedt.