Han spelade med Elvis Presley, Bob Dylan och The Doors och landade i en liten by i Sverige

Han har spelat på alla stora scener med världsartister som Elvis Presley, Bob Dylan och Roy Orbison. Han har medverkat på så många hitskivor att han inte ens själv vet antalet.

Det var av en slump som jag råkade hitta en liten artikel om basisten Jerry Scheff i en rikssvensk lokaltidning.

Jag var helt tagen av hans basspel på Elvis Presleys skivor även om jag i början av 70-talet tyckte att artisten själv var lite passé. Det var CCR, Led Zeppelin, Deep Purple som gällde för mig då.

Flyttlasset gick till Sverige

Under årens lopp har jag undrat över vart den här utmärkta musikern plötsligt försvann.

Visserligen hittade jag hans namn på Bob Dylans skiva Street-Legal och på flera av Elvis Costellos album men i övrigt var det väldigt tyst om honom.

Och så läser jag i den svenska tidningen att han har flyttat till Lilla ön i Floda som ligger 15 kilometer utanför Göteborg.

På vägen från flygfältet får jag också höra om bakgrunden till att den världsberömda basisten flyttade till Sverige. Det är flodabon Ulf Nilsson som sedan 70-talet har byggt upp ett otroligt kontaktnät till USA.

Han har också ett eget band, Cadillac Band, där många kända musiker har gästspelat under åren. Jerry Scheff gör också inhopp där ibland.

Ulf Nilsson framför huset i Floda. I den vänstra sidan finns ett Elvis museum och i den högra bor Elvis Presleys basist Jerry Scheff. Ulf Nilsson i Floda framför huset där Jerry Scheff bor. Bild: Kjell Ekholm/Yle

Nilsson berättar att Jerry Scheff tidigare bodde utanför Edinburgh i Skottland med sin sambo, men då förhållandet sprack blev han plötsligt bostadslös.

Det var då han tog kontakt med Nilsson som genast kunde erbjuda en bostad i ett hus som till hälften är ett Elvis-museum.

När vi anländer till platsen står en buss parkerad utanför och gårdsplanen fylls snabbt av turister som skall ta sig en titt på museet och kanske också en kopp kaffe i Nilssons café som ligger strax intill.

Vi stiger in i huset och jag får ett varmt mottagande av Jerry Scheff som först vill visa upp sin hemmastudio där han gör egna inspelningar.

Han lyssnar sällan på skivorna som han gjorde med Elvis.

- De hör till mitt förflutna och jag vill leva i nuet, säger han.

Från kontrabas och blues till hitlåtar

Han började spela kontrabas på olika jazz- och bluesklubbar och det är i den musiken som hans hjärta finns än idag.

Ett av de bästa minnena från den tiden är när den legendariska blueskvinnan Big Mama Thornton plötsligt dök upp en kväll med en gitarr i handen.

- När hon kom upp på scenen hade hon på sig en kamouflagefärgad kjol, arbetarkängor och en arbetarskjorta. Hon ropade åt oss: “en blues i F”. Och så stampade hon tre gånger i golvet så att scenen fylldes av damm och så bar det av, berättar Jerry Scheff och skrattar.

I mitten av 60-talet flyttade Scheff till Los Angeles.

Där hade han plötsligt så mycket jobb som studiomusiker att han hade flera identiska uppsättningar med utrustning som flyttades från en studio till en annan under en och samma dag.

Under årens lopp medverkade han på skivor med bland andra Neil Diamond, Elvis Costello, Nancy Sinatra, Linda Ronstadt och Sammy Davies Jr.

Han har spelat på otaliga hitskivor av vilka den första var Along comes Mary med Associates år 1965.

Kunde inte en enda låt av Elvis

Och så var det en kväll i juni 1969 då han fick ett samtal från gitarristen James Burton som han kände sedan tidigare. Tillsammans managern Tom Parker hade Elvis bestämt sig för att ta en nystart i karriären.

Inspirerad av Tom Jones shower med stor orkester ville Elvis pröva på samma koncept. Premiären skulle gå av stapeln på Hilton International Hotel i Las Vegas.

Därför började man under sommaren att samla ihop den absoluta gräddan av musiker i Los Angeles.

Följande dag åkte Scheff till övningsstudion där Elvis och de andra musikerna redan var på plats. Elvis hade varit jättetrevlig och frågat Scheff vad han vill spela för låt.

- Jag sade rent ut att jag inte känner till någon av dina låtar så han frågade kan du spela en blues på basen? Jag svarade att jo jag tror jag klarar av det och efter låten var jag med i bandet, berättar Scheff.

Det blev ett samarbete som fortsatte ända till Elvis död år 1977.

Och det var hisnande musikaliska upplevelser som rytmsektionen i bandet bjöd på. Lyssna till exempel på live-versionen av Suspicious minds som blev en av höjdpunkterna i Presleys shower.

Att spela in en skiva med Bob Dylan var inte lätt. Bob Dylan på scenen 1993

I Görings tågvagn med Dylan genom Europa

Men Scheff var också med om andra händelser som kommit att bli stora i rockhistorien. Han spelade på The Doors sista skiva med Jim Morrison, LA Woman, som utkom bara 5 månader innan sångarens död.

Vi övade låtarna högst två gånger och det mesta spelades in live i studion ― Jerry Scheff on inspelningen av Bob Dylans album Street Legal

Det sista spåret på skivan var Riders on the storm som blivit något av en kultlåt och stommen i den består av Scheffs basriff.

År 1978 ville Bob Dylan ha honom med på turné, men mitt under övningarna bestämde Dylan plötsligt att en ny skiva skall spelas in.

Utan förvarning började man rulla in bandspelare i övningsutrymmet, och så började inspelningen av skivan Street-Legal som på många sätt var kaotisk.

- Vi övade låtarna högst två gånger och det mesta spelades in live i studion. Jag tror det är därför man tonar in öppningslåten Changing of the guards på skivan. Någon spelade säkert fel i introt, säger Scheff och skrattar.

Dylans Europaturné blev något som Jerry Scheff aldrig kommer att glömma.

- Vi övade en vecka i London och sedan tog vi färjan över till Calais i Frankrike. Där väntade ett privatchartrat tåg på oss.

En av vagnarna hade varit Hermann Görings privata vagn och dessutom fanns det en restaurangvagn med egna kockar som lagade mat åt hela turnégänget, berättar Scheff.

Den sista konserten gick av stapeln i Göteborg och där köpte Scheff och hans fru varsin hummer på fiskmarknaden och en flaska champagne.

Sedan slog de sig ner vid en kanal och njöt av maten, drycken och utsikten. Jerry Scheff lämnade Sverige med goda minnen och kanske var det också därför som han kom tillbaka till trakten 40 år senare.

Elvis var omgiven av dåliga rådgivare

Men vi återkommer till Elvis, och jag frågar Scheff vad han tror att orsaken var till att stjärnan dog endast 42 år gammal.

Han ville helt enkelt visa hur bra han var som sångare ― Jerry Scheff om varför Elvis i slutet av karriären började sjunga smöriga ballader.

Enligt Scheff fanns det så många personer i kulisserna som hela tiden skapade tryck på Elvis. Samtidigt levde han i en bubbla omgiven av ja-sägare och dåliga rådgivare.

- I slutskedet fanns det ingen gräns längre mellan privatpersonen och artisten Elvis Presley.

- Han lyckades ju till och med att komma igen efter de fatala filmerna som han gjorde på 60-talet och gjorde en bejublad comeback. Han skulle hela tiden leva upp till något som egentligen inte fanns, säger Jerry Scheff.

Skitsur på smöriga ballader

Plötsligt märker jag att det blir mer adrenalin i svaren när jag frågar om han vet varför Elvis i slutet av karriären började sjunga smöraktiga ballader som My way.

Enligt Scheff hade Paul Anka, som skrev låten själv tyckt att texten var något överdriven. Det hade han också sagt till Frank Sinatra när han ringde och berättade att den är färdig.

Och så börjar Scheff spy galla över innehållet.

- Vem tusan har planerat försiktiga steg under karriären? Och vad med alla som påstår att de förtjänar sin framgång?

- Det är ju tack vare alla andra som till exempel har betalat skatt för att din mamma fick åka ambulans då hon skulle föda dig, och de som bekostade motorvägen man körde på.

- Hur är det med alla de människor som hjälpt till att bygga samhället, orerar Jerry Scheff.

Samtidigt ger han en förklaring till att Presley på slutet började sjunga dylika ballader.

- Han ville helt enkelt visa hur bra han var som sångare, det berättade han till och med för bandet.

Men det finns en sak som grämer 78-åriga Jerry Scheff. En av anledningarna till att han inte flyttade tillbaka till USA är president Donald Trump.

Så länge han är vid makten kommer Jerry Scheff inte att åka till USA trots att han har två vuxna söner med familjer där.

- De är stora Trump-fantaster och det tar hårt på mig. Jag kan absolut inte begripa att det har gått på det här sättet, säger han och tittar ut genom köksfönstret som för att söka efter ett svar i den lilla ån som rinner förbi huset.

