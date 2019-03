Johannes Bø historisk – tog säsongens femtonde seger framför brodern Tarjei

Det blev dubbelt norskt i topp då bröderna Johannes och Tarjei Bø tog en dubbelseger i herrarnas jaktstart i världscupen i skidskytte på Holmenkollen. Johannes Bø är nu den enda skidskytten i historien som tagit femton segrar under en och samma säsong.

Bø passerade därmed Martin Fourcade och Magdalena Forsberg (14 segrar var) på alla tiders lista över flest segrar under en och samma världscupsäsong.

Bø gick i mål som klar segrare, knappa 14 sekunder före brodern Tarjei, som knep andraplatsen i rekordtävlingen.

Tysklands Arnd Peiffer kom i mål på tredje plats.

Finländarna Olli Hiidensalo och Tero Seppälä hade länge häng på topp-20-placeringar, men bommar i det sista skyttet gjorde att finländarna föll ner något i resultatlistorna.

Hiidensalo gjorde säsongens bästa tävling med en fin 23:e plats. Seppälä, som var femtonde snabbast av alla i spåret, var 35:a. Tuomas Grönman kom i mål på 51:a plats.

Resultat:

1. Johannes T. Bö NOR 32.15,6 3

2. Tarjei Bö NOR + 13,9 1

3. Arnd Peiffer GER + 18,2 1

4. Felix Leitner AUT + 22,1 0

5. Vetle S. Christianse NOR + 51,1 2

6. Lukas Hofer ITA + 57,1 3

7. Benedikt Doll GER + 57,4 3

8. Simon Desthieux FRA + 57,6 3

9. Matvey Eliseev RUS +1.02,0 2

10. Henrik L'Abee-Lund NOR +1.30,5 2

-------------------------------------------------------------

23. Olli Hiidensalo FIN +2.35,5 2

35. Tero Seppälä FIN +3.22,1 4

51. Tuomas Grönman FIN +5.52,2 5