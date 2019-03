Kläbo befäste sin världscupledning då Bolsjunovs stav gick av – Hakola tionde och enda finländare på världscuppoäng

Johannes Hösflot Kläbo knep segern på 15 kilometer klassiskt med masstart i Quebec. I och med segern befäste han sin världscupledning inför morgondagens avslutande jaktstart. Finlands Ristomatti Hakola tog sig i mål på tionde plats.

I Iivo Niskanens frånvaro stod det rätt så klart att de finländska hoppen om framgång på 15 kilometer klassiskt skulle stå till Ristomatti Hakola, som trots att han är en utpräglad sprintspecialist i år även gått mycket framåt som distansåkare.

I och med att tävlingen avgjordes som masstart var tätgruppen länge cirka 30-40 man stor, men i och med spurtmålen, där det delades ut extra världscuppoäng, minskade tätklungan rätt så rejält.

I slutändan handlade det om en 10-15 åkare stor tätklunga, som gjorde upp om pallplaceringarna. I täten fanns namn som Aleksander Bolsjunov och världscupledande Johannes Hösflot Kläbo.

I den gruppen fanns Hakola med, om än längre bak i klungan.

Kläbo föll, Bolsjunovs stav gick av

Tävlingen bjöd på en del dramatik. Kläbo åkte omkull före det andra spurtmålet, men reste sig relativt snabbt och tappade inte mycket.

Då farten trissades upp några kilometer senare gick Bolsjunovs stav av. Fördel Kläbo, som snabbt trissade upp farten, med påföljden att tätklungan blev rätt så utdragen.

Det blev sist och slutligen Kläbo som segrade efter en spurtstrid. Hemmasonen Alex Harvey tog en andra plats och Didrik Tönseth tog hand om tredjeplatsen.

"Hemsk motvind om man skidar ensam"

Hakola gjorde en gedigen insats och kom i mål på tionde plats.

– En helt bra tävling. Det är en hemsk motvind där bak om man skidar ensam, sa Hakola till Yle efter tävlingen.

– Jag försökte hela tiden hållas så högt upp som möjligt. Jag försökte så klokt som möjligt välja rätt spår, förklarade Hakola.

Hakola var enda finländare som knep världscuppoäng. Matti Heikkinen var 37:a, Lauri Vuorinen 42:a och Joni Mäki 51:a.

Världscupen avslutas med jaktstarter för både damer och herrar imorgon.

Resultat:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 36.10,9

2. Alex Harvey CAN + 0,8

3. Didrik Tönseth NOR + 1,3

4. Francesco De Fabiani ITA + 1,6

5. Sjur Röthe NOR + 2,5

6. Emil Iversen NOR + 17,0

7. Aleksandr Bolshunov RUS + 17,4

8. Dario Cologna SUI + 17,6

9. Simen Hegstad Krüger NOR + 17,7

10. Ristomatti Hakola FIN + 18,2

--------------------------------------

37. Matti Heikkinen FIN +2.09,0

42. Lauri Vuorinen FIN +2.22,9

51. Joni Mäki FIN +2.48,4