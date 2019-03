Livechatt: Italien ökar på till 2–0 i Udine, Finland på väg att kamma noll i EM-kvalpremiären

Alla tiders skrällkväll? Undret i Udine? Eller en väntad, målfattig nollpoängare för Finlands herrlandslag i fotboll? Yle Sporten följer med matchen Italien – Finland som öppnar den blåvita kvalkampanjen med sikte på EM 2020.

Antti Koivukangas håller i trådarna för kvällens livechatt från Udine, där Finland och Italien drabbar samman i lagens första EM-kvalmatch för år 2019.

De två bästa lagen i samtliga grupper i Europa går vidare till slutspelet. I Finland grupp spelar förutom Italien också Bosnien-Hercegovina, Grekland, Armenien och Liechtenstein.

Viasat äger sändningsrättigheterna till EM-kvalet, men via Yle Puhe kan man lyssna på Matti Härkönens referat från Udine.

EM-kval, Udine

Italien – Finland x–x (1–0)

1–0 Nicolo Barella 6 min

2–0 Moise Kean 74 min

Finlands öppningselva och byten:

1 Lukas Hradecky (GK)

2 Paulus Arajuuri

3 Albin Granlund

4 Joona Toivio

5 Sauli Väisänen

6 Glen Kamara

8 Robin Lod

10 Teemu Pukki

14 Tim Sparv (C)

16 Juha Pirinen

21 Kasper Hämäläinen

Bänken

12 Jesse Joronen

23 Anssi Jaakkola

7 Robert Taylor

9 Richard Jensen

11 Rasmus Schüller

13 Pyry Soiri

15 Joni Kauko

17 Leo Väisänen

18 Mikko Sumusalo

19 Thomas Lam

20 Rasmus Karjalainen

22 Lassi Lappalainen

Finlands landslagstrupp till matcherna mot Italien och Armenien Målvakter

Lukas Hradecky Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen FC København

Anssi Jaakkola Reading FC Försvarare

Paulus Arajuuri Brøndby IF

Albin Granlund Örebro SK

Juha Pirinen Tromsø IL

Leo Väisänen FC Den Bosch

Sauli Väisänen FC Crotone

Joona Toivio BK Häcken

Mikko Sumusalo FC Honka

Valtteri Moren Waasland-Beveren Mittfältare och anfallare

Joni Kauko Esbjerg fB

Rasmus Schüller Minnesota United

Glen Kamara Rangers FC

Lassi Lappalainen HJK

Fredrik Jensen FC Augsburg

Tim Sparv FC Midtjylland

Thomas Lam PEC Zwolle

Rasmus Karjalainen KuPS

Robert Taylor Tromsø IL

Pyry Soiri FC Admira Wacker Mödling

Robin Lod Sporting Gijon

Kasper Hämäläinen Legia Warszawa

Petteri Forsell MKS Miedz Legnica

Teemu Pukki Norwich City FC

Finlands kvalprogram med sikte på EM 2020 23 mars, Italien – Finland

26 mars, Armenien – Finland

8 juni, Finland – Bosnien-Hercegovina

11 juni, Liechtenstein – Finland

5 september, Finland – Grekland

8 september, Finland – Italien

12 oktober, Bosnien-Hercegovina – Finland

15 oktober, Finland – Armenien

15 november, Finland – Liechtenstein

18 november, Grekland – Finland

Finlands historiska saldo mot kvalmotståndarna Finland vs Italien (Fifa 18) Senaste möte i juni 2016 i Verona, 0–2-förlust, under Hasse Backes tokmatchningar

Totala saldot åren 1912-2016 är 13 matcher, 1–1–11 och 7–32 i målskillnad

Enda segern kom vid Stockholm-OS 1912 med siffrorna 3–2 Finland vs Bosnien-Hercegovina (Fifa 35) Ett tidigare möte: 2004 i Zenica föll Finland med siffrorna 0–1 Finland vs Grekland (Fifa 45) Färska möten i minnet från Nations League, 2–0 i Tammerfors och 0–1 i Aten

Första mötet 1966 och totalt nu 16 möten, 5–3–8 och 20–27 i målskillnad

Senaste målskyttarna mot Grekland var Pyry Soiri och Glen Kamara Finland vs Armenien (Fifa 101) Två gånger mötts i kval, 2004 och 2006, Finland har aldrig förlorat mot Armenien

I VM-kvalet vann 2004 vann Finland både i september i Jereven och i oktober i Tammerfors, i EM-kvalet 2006 blev det 0–0 i Jerevan och en knapp 1–0-seger i Helsingfors med Mika Nurmela som målskytt

Saldot är 3–1–0 och 6–1 i målskillnad Finland vs Liechtenstein (Fifa 181) Färskt möte, tragiskt sådant, i minnet från juni 2017 då lagen spelade oavgjort 1–1 i Åbo, Mehmet Hetemaj enda finländska målskytt

Utöver det två möten i VM-kvalet inför Sydafrika, Finland vann med 2–1 början av juni i Helsingfors och spelade tre dagar senare oavgjort 1–1 i Vaduz

Saldot således 1–2–0 och 4–3 i målskillnad ingen höjdare