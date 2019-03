Norrena & Frantz: "Efter kvällsskiftet åkte vi ut till skogen och hade sex i bilen" - publikens bekännelser om jobbromanser

Det går hett till på arbetsplatserna i Svenskfinland - åtminstone om man får tro folkets bekännelser om romanser på jobbet!

Vem har sagt att det måste vara tråkigt på jobbet? Om inte annat kan man pigga upp den gråa vardagen med en jobbromans.

Relationspodden Norrena & Frantz efterlyste erfarenheter av affärer på jobbet och överöstes av historier om hångel i städskrubben, trånande blickar, risken med firmafester eller helt enkelt anonymt beundrande på avstånd.

Allt är tydligen möjligt i bransch som bransch. Här är era historier!



Relationspodden med Hannah Norrena och Eva Frantz. Två leende kvinnor framför ljus bakgrund Bild: Ilmari Fabritius

Intensiv romans med städerskan

Som fastighetsskötare har man en hel del kontakt med städ - och kökspersonalen på en skola. En ny finskspråkig städerska gav mig vibbar att vara en dryg sporttjej, inget som väckte några varma känslor hos mig.

En dag kommer jag in i klassrummet och överraskar ”finskan” som ligger på rygg på några pulpeter och skrevar som på en gyn-undersökning!



Hon flyger upp och pekar på ett stort bord som vi ska flytta. När vi bär på bordet så spricker hon upp i ett ljuvligt leende! Där och då så visste jag att nu far det åt helvete för mig. Hon är gift, jag var gift.

En dag träffades vi på skolans lilla bibliotek, spänd stämning i rummet. Jag gav en kram till henne och sa att hon är jättefin och betydelsefull. Sen herregud!



Hångel hångel hångel! Sex så sköna sex på oromantiska ställen. Vi båda var genast överens om att detta inte är klokt.

Mitt liv var jäkligt jobbigt då, skilsmässa på gång, sälja hus..hela det lilla samhället visste vad vi gjorde och till slut hennes man också. Blev katastrof.

Jag lämnade ett jättebra jobb, många fina kollegor och vänner, flyttade flera timmar bort. Mitt livs kärlek hittade jag helt oväntat i ett klassrum.

Stefan, 52



Sex i bilen

OM jag har! Var i ett långt förhållande där jag inte var riktigt lycklig. Började på ett nytt jobb och förälskade mig totalt i min kollega. Han var mitt i en skilsmässa och blev också förtjust i mig.

Vi gick som katter kring het gröt i några månader. Jag har aldrig i vuxen ålder varit så kär som jag var då. Det gjorde fysiskt ont att inte få vara med honom, jag fullkomligt suktade efter honom.

Frestelsen blev för stor en kväll och efter ett kvällsskift hade vi sex i hans bil, i skogen. Jag lämnade min dåvarande, och jag och kollegan dejtade i smyg i åtminstone ett halvår.



Det var så otroligt spännande att smyga kring kollegorna och retas med varandra. Ibland sov jag över hos honom, men vi tog varsin buss till jobbet för att inte avslöjas.

Jag minns inte riktigt varför vi fortsatte att hålla romansen hemlig ännu efter att vi båda blivit singlar. Hemlighetsmakeriet gjorde att ingendera vågade binda sig och vår romans tog slut.

Ångrar inte min jobbromans överhuvudtaget, tvärtom, det blev som en extra krydda som gjorde det roligare att jobba!

Hemlisen, 32



Hångel i teaterridån

Absolut. Arbetar som skådespelare och upplever många gånger, även fast jag just nu är i ett förhållande, att det kan pirra till. Speciellt när det gäller kollegan man spelar kärlekspar med.

Men det är inget jag nånsin tagit längre. Jag är nöjd med mitt förhållande och älskar min pojkvän.

Men i fantasin händer det ofta. Har skämts lite för detta, men har kommit fram till att det är fullt normalt i detta yrke. Innan vårt förhållande har jag dock haft många teaterromanser. Det är väldigt spännande med hångel i ridån kan jag berätta!

Ingen av romanserna på arbetsplatsen har lett till något seriöst. Jag vet att jag inte skulle kunna vara tillsammans med någon som har samma arbete som jag.

Tror jag skulle vara rädd för att han skulle fantisera om kollegerna på samma sätt som jag gör.

Teaterapa, 30



Förbjuden romans på sommarjobbet

Åh ja, det har jag. Jag blev riktigt ordentligt kär i en 11 år yngre man, då vi för några år sedan jobbade tillsammans en sommar. Vi kastade heta blickar åt varandra i någon vecka och till sist var det oundvikligt.

Efter att vi en kväll hade suttit och snackat och sett på varann så som vi alltid gjorde, frågade han om jag ville komma med upp till hans rum. Jag tvekade inte.

Vi hade alldeles underbar sex - det var annorlunda, vilt och förbjudet. Det var samtidigt som om vi båda visste och förstod att ett förhållande aldrig skulle vara möjligt mellan oss pga livssituationer och åldersskillnad. Vi visste liksom båda att det här var en gåva oss förunnad.

Jag har aldrig berättat om det som hände för min man, varför skulle jag det - det hade bara sårat honom. Jag älskar också min man, vi har ett 10 årigt förhållande bakom oss och jag skulle aldrig lämna honom för en simpel sommarflirt.

Men samtidigt önskar jag att det fanns mer acceptans och rum för just sådana här små flirtar i samhället.

Jag skulle faktiskt också unna min man en liknande upplevelse som jag hade. Som det är nu är allt uppbyggt kring tvåsamhet och monogami, och alla är trötta på det men måste ändå låtsas som att de aldrig blir kåta på andra.

Kollrig82

Ihärdigt uppvaktande - men jag dög inte

Jo men visst. Drygt 20 år sen, vi var båda singlar. Kvinnor var i minoritet på vår arbetsplats så de som fanns var det "konkurrens" om.

Vi var goda vänner, jag hade velat mer men hon var kanske "out of my league" och mer intresserad av chefer och fotbollsspelare. Vi träffades, jag sov över där nångång, men det ledde aldrig till nåt (mer än svartsjuka från min sida).

Känns fånigt att prata om friendzone men där hamnade jag trots ihärdigt uppvaktande. Troligen lika så bra, så här i efterhand, utan de rosafärgade glasögonen, har jag förstått att hon var väldigt egoistisk och bra på att utnyttja de trånande männen.

Man, 42



För riskabelt att gå på firmafesten

Kanske löjligt och barnsligt att år efter år hålla känslorna inom sig. Man vågar inte strula till i sitt familjeliv. Men jag tänker inte på någon annan än henne. Att gå på jobb när hon är där är svindlande.

Jag tror hon anar men hon är också lyckligt (hoppas jag) gift och har två små barn hemma. Så keep cool old boy och behärska dig.

Det är nog inte farligt att leva i fantasin. Går aldrig på firmafesten, för riskabelt. Den dag man inte känner kärlek är man död.

Ingenjör, 55

Sparar tid att förälska sig i en arbetskamrat

Att förälska sig i en arbetskamrat är ju inte mindre naturligt än att bli förtjust i en skol - eller klasskamrat. Om man har ett krävande jobb sparar det mycket tid att "plocka blommorna vid vägkanten" jämfört med att springa ute på dans och klubbar.

Jag har haft förhållanden med flera arbetskamrater under min karriär. Min nuvarande hustru sedan flera decennier hittade jag också på en av mina arbetsplatser. Rationellt och energisparande och litet C02 footprint när man kan dela bil till och från arbetet.

Senior-man, 71



Gnistrar till varje gång vi rör varann

Efter mina studier fick jag ett kontorsjobb och där träffade jag en kvinna. Vi förstod varandra direkt.

Eftersom vi jobbade i samma team så blev det en hel del gemensamma möten, men även kaffepauser och luncher. Emellanåt satt vi nära varandra, emellanåt tittade vi lite för länge på varann. Någon gång nuddade vi till.

Det var inte kärlek, det var inte en förälskelse. Det var bara så otroligt trevligt och vi kände det båda två. Vi är båda gifta och älskar våra partners.



En gång åkte vi på en gemensam arbetsresa. Vi bodde på samma hotell. En dag bestämde vi oss för att äta middag tillsammans. Vi drack lite vin och öl till maten och sedan gick vi tillbaka till hotellet.

Vid min våning steg även hon ur hissen och vi gick in till mig och satte oss på sängen. Där satt vi i timmar och pratade.

Emellanåt rörde fötterna vid varandra, emellanåt händerna. Där i den stunden visste jag vad som höll på att hända och därför tog jag det på tal.

Det kändes fantastiskt att få prata ut. Och att få veta att båda var på samma våglängd var nästa som att ha sex. Spänningen lättade. Kvällen slutade med en puss på kinden och en lång varm kram innan hon gick till sitt rum.

Idag är vi vänner och det finns fortfarande situationer då vi rör vid varandra av misstag och det lite gnistrar till. Jag är glad för att vi inte någonsin gick över gränsen. Men jag undrar om hon är lika nöjd med hur det blev?

Undraren, 36



Bästa att hålla sina dagdrömmar för sig själv



Jag har ett gott öga till flera män på min arbetsplats och trots att vi ibland kanske ger varann ett lite längre ögonkast är tröskeln till att säga något eller ta det vidare jättehög.

Jag kan ju inte vara säker på om där finns ett gensvar och finns det inte det är det otroligt pinsamt sen. Till jobbet måste man ju ändå gå varje dag.

Så bättre att hålla mina dagdrömmar för mig själv och bara snegla lite i smyg.

Kvinna, 35