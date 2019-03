På TV idag: Norges världscupledare Klæbo jagas av Bolsjunov

Ingvild Flugstad Østberg och framför allt Johannes Høsflot Klæbo får se upp med anstormande ryska åkare i de två återstående världscuptävlingarna i Quebec.

Alexander Bolsjunov och Natalia Neprjajeva har fortfarande chans att kamma hem segern i den totala världscupen.

Bolsjunov har under lördagens 15 kilometer långa masstart med klassisk teknik möjlighet att knappa in på Klæbos försprång på 34 poäng i världscupen. Dagens vinnare kammar hem 50 poäng och dessutom delas det ut bonussekunder under loppet.

Alexander Bolsjunov korsar mållinjen förra helgen i Falun. Alexander Bolsjunov korsar mållinjen i Falun. Bild: EPA

Duellen mellan Bolsjunov och Klæbo kommer att avgöras slutligen först på söndag då 200 poäng står på spel för minitourens vinnare. Efter fredagens sprint ligger Bolsjunov på trejde plats i minitouren, 9,6 sekunder bakom Klæbo.

Østberg vinner om allt går som väntat

På fredagen tog Ingvild Flugstad Østberg ett stort kliv närmare sin första totalseger i världscupen. Norskan slutade sjua i sprinten och drygade ut ledningen då Natalia Neprjajeva inte klarade av att sluta bättre än 17:e.

Ingvild Flugstad Østberg vann fem VM-medaljer i Seefeld. Ingvild Flugstad Østberg vann fem VM-medaljer i Seefeld. Bild: All Over Press

Østbergs ledning i världscupen är 113 poäng. Om 28-åringen inte kroknar fullständigt på lördag eller söndag blir det i praktiken omöjligt för Naprjajeva att gå om norskan i totalcupen.

Svår uppgift för Pärmäkoski

Krista Pärmäkoskis kamp mot Therese Johaug om den tredje platsen i världscupen ser ut att bli riktigt kvistig. Pärmäkoski hade helst behövt en riktigt bra placering i sprinten men fick nöja sig med en 14:e plats.

Johaug lurar 67 poäng bakom Pärmäkoski. Om hon gör som hon brukar och vinner både lördagens och söndagens distanslopp krävs det att Pärmäkoski står på prispallen, gärna på andra plats både på lördag och söndag,för att norskan inte ska ta hand om tredje platsen i världscupen.

Pärmäkoski startar från 14:e plats i lördagens masstart medan Johaug får kämpa upp sig från en 26:e plats efter sprinten, som trots allt gick över förväntan för hennes del.

Blåvit kamp om placeringar

Finländskorna siktar som helhet på att förbättra sina placeringar på minitouren under lördagens lopp. Kerttu Niskanen startar från en 28:e plats, Anne Kyllönen från en 32:a och Laura Mononens från plats nummer 38.

Ristomatti Hakola var bästa finländare i sprinten i Quebec. Ristomatti Hakola var bästa finländare i sprinten i Quebec. Bild: AFP / Lehtikuva

I Finlands sprintbetonade herrtrupp försöker Ristomatti Hakola (9), Joni Mäki (10) och Lauri Vuorinen (31) behålla sina positioner så gott det går. Av de här kan Hakola i bästa fall ha möjlighet att förbättra sin placering en aning.

För Matti Heikkinens del gäller det att försöka kriga upp sig så gott det går från en 63:e plats efter sprinten.

Sändningen från damernas 10 kilometer inleds klockan 15.10. Herrarnas 15 kilometer sänds med start klockan. 16.55. Tävlingarna refereras på svenska av Mikael Oivo.