Drömläge för Dicken i EHF Challenge Cup – knapp förlust på Madeira efter heroisk upphämtning i andra halvlek

Lontoossa on osoitettu mieltä brexitiä vastaan. Melkein 700 ihmistä kuoli Afrikan myrskyssä noin viikko sitten. Terroristijärjestö Isis on hävinnyt sodan Syyriassa. Helsingin Kalliossa tapahtui iso vesivahinko. Elokuva-alan Jussi-palkinnot on jaettu.