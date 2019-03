Essä: Fyrtio år av tystnad - den nedtystade folkförflyttningen

I denna essä skriver Henrik Othman om bakgrunden till att drygt 63 000 ingermanländare evakuerades till Finland under andra världskriget. Bland de evakuerade fanns också Helvi, som skulle komma att bli Henriks mor.

En tisdag kväll i september 1941 - andra dagen av den tyska belägringen - blixtrar skyn över Leningrad av krevader från luftvärnskanoner, mullret hörs långa vägar.

Trettio kilometer därifrån sitter den ingermanländska familjen Kiippa vid kanten av en skyddsgrop och hör det avlägsna mullret av bombplan och jaktflyg, och ser granaterna explodera vid horisonten.

Pappa Paavo drar en djup suck: “Där är det inte gott att vara”.

Dagen därpå dödas han själv av en granat inför familjens ögon. Det är äldsta hemmavarande dottern Helvi som hittar honom livlös.

Två år senare har familjen evakuerats till Finland. År 1955 blir Helvi min mor.

Det här är berättelsen om ingermanländarna, hur de evakuerades till Finland och sändes tillbaka till okända öden. Samtidigt är det en del av min familjs historia.

Flyktingar på Jakimvaara station under fortsättningskriget. Bild: Museiverkets bildsamling/Pekka Kyytinen

I svensk efterkrigshistoria finns ett kapitel som väckt enorm uppmärksamhet; det som kom att kallas Baltutlämningen.

År 1945 överlämnade Sovjetunionen en not som – bland annat – krävde att Sverige skulle utlämna 167 baltiska soldater som stridit på axelmakternas sida under andra världskriget.

Regeringen gick med på begäran, försökte tysta ned beslutet om att utlämna soldaterna, men misslyckades, och affären ledde till ett ramaskri av protester och en uppmärksamhet som varade i decennier.

År 1968 utgav P. O. Enquist dokumentärromanen Legionärerna som filmatiserades år 1970. Baltutlämningen var ett svek Sverige inte glömde.

Det handlade om 167 soldater. Etthundrasextiosju.

I Finland teg man i 40 år om utlämningen år 1944 av 55 000 – femtiofemtusen – civila ingermanländare, många av dem kvinnor och barn.

Året innan hade de evakuerats från Ingermanland för att fylla på arbetskraftsbristen då de finländska männen stred vid fronten.

Sammanlagt handlade det om en befolkningsförflyttning som omfattade omkring 63 000 ingermanländare. Landskapet tömdes på sin finska befolkning.

Det sades att ingermanländarna skulle återvända till sina hemtrakter, men tågen med de utlämnade stannade långt, långt österut, och de flesta fick återvända hem först mer än tio år senare.

Såväl utlämningen som framförallt den tystnad som rådde under finlandiseringens tid hör till de stora skamfläckarna i vår historia, men för ingermanländarnas del var det bara en händelse i raden av tragedier.

Bara något tusental av dem som inte återbördades valde att stanna i Finland, de flesta fortsatte till Sverige eller ännu längre västerut.

Bland dem som stannade i Finland fanns min mor Helvi och hennes familj.

Vi ska återkomma till hennes öden, som är fyllda av dramatik. Men innan det – vad är då Ingermanland och ingermanländare?

Ingermanland, på finska Inkeri eller Inkerinmaa, på ryska Ижора, är ett historiskt landskap söder om innersta delen av Finska viken som omger S:t Petersburg, eller beroende på vilken tid vi talar om, Petrograd eller Leningrad.

Området blev svenskt år 1617, och hade tidigt en finskspråkig bosättning, bland annat genom förvisningar av trilskande skogsfinnar i Värmland.

Ingermanländarna är kort och gott finnar som i sekler bodde i regionen.

Vid ingången till förra seklet hade Ingermanland en djupt rotad finsk kultur med finska skolor, en stark religiositet med lutherska kyrkor i det ortodoxa Ryssland och en självklar finsk identitet.

På 1930-talet drabbades Ingermanland hårt av Stalins förryskningspolitik och förföljelser av minoritetsfolk. Tusentals ingermanländare arkebuserades och tiotusentals deporterades till Sibirien.

I september 1941 inleddes den tyska belägringen av Leningrad, och belägringsringen gick rakt igenom Ingermanland.

Belägringen av Leningrad fick dramatiska konsekvenser för min familj.

Familjen bodde i byn Kavelahti i Tuutari socken, 30 kilometer söder om Leningrad.

Morfar Paavo Kiippa var kolchosbonde, hästkarl och den som körde kolchosens brandkärra dragen av ett trespann när det brann i byn.

Mor Helvi var ett av sju barn, men äldsta systern Hilda hade redan gift sig med en ryss och flyttat till Volgakröken när belägringen började.

Efteråt har Helvi tecknat ned sina minnen av livet i Kavelahti.

Enligt historieböckerna började belägringen den 8 september 1941. Det var en måndag. Onsdagen därpå, den 10 september, betecknar min mor lite lakoniskt som “familjens ödesdag”.

Byn var utsatt för kraftig granateld, och morfar Paavo hade grävt en grop där han sökte skydd. Resten av familjen sökte skydd i en annan, mycket väl skyddad grop som morfar grävt tvärs över gården på andra sidan.

Paavos grop fick en direktträff av en rysk granat. Han dog praktiskt taget inför familjens ögon. Det var min mor som hittade honom livlös i gropen.

Det var inte nog med faderns död, familjens hus brann ner och den enda kon dog.

Som en grotesk detalj skriver min mor att de livlösa hönorna hade slungats upp i ett träd av explosionens kraft.

Helvi var då 17 år gammal och tvingades axla ansvaret som familjeförsörjare vid sidan av mor Maria.

Då Helvi, som var född 1924, inledde sin skolgång i början av trettiotalet skedde undervisningen både på finska och ryska.

Plötsligt, efter en julferie i slutet av 1930-talet, meddelade man att allt nu skulle ske på ryska. Finskan var “överflödig” som det hette.

Finskan var bara ett av de minoritetsspråk som drabbades av Stalins förföljelser, men ett typexempel på hur hans paranoida rädsla tilläts drabba godtyckligt utpekade folkfiender.

Belägring av Leningrad är tragedin om de 900 dagarna som krävde kring en miljon människoliv, varav många helt enkelt svalt ihjäl.

Men svälten var svår också utanför belägringsringen, kriget drabbade ingermanländarna hårt.

Belägringen av Leningrad varade i ca 900 dagar, från 8 september 1941 till 27 januari 1944. Människor i Leningrad under belägringen. Bild: Wikimedia commons/

Helvi skriver om den svåra vintern 1942 då familjen överlevde på hö och torv. Man kokade höet, torkade det i ugn och gräddade sedan det finsmulade höet till något slag av kokor som gick att äta. Hon skriver att de yngsta barnen var så svaga att de inte orkade gå upp ur sina sängar för att äta.

Mirakulöst nog överlevde hela familjen.

Läget förbättrades när min mor fick jobba i tyskarnas kantin och mormor Maria tog hand om deras tvätt. Helvi fick med sig potatisskal som Maria torkade i ugnen, malde och bakade till bröd. Ibland kunde Helvi få ett helt bröd, någon gång fick hon en kanna olja.

År 1943 rådde desperat brist på arbetskraft i Finland. Så gott som alla arbetsföra män befann sig på fronten och det var osäkert hur man skulle kunna bärga skörden.

I de tyska planerna hägrade ett Ingermanland införlivat i det tyska riket. Evakueringen skulle också skapa lebensraum för tysk inflyttning.

Länge odlades myten om att det skulle ha handlat om en humanitär operation för att rädda ett finskt brödrafolk undan krigets härjningar, men som jag konstaterat ovan handlade det om helt krassa orsaker.

I sin doktorsavhandling vederlade historikern Pekka Nevalainen slutgiltigt myten om de humanitära skälen till evakueringen.

Nevalainens avhandling utgavs också som bok. I Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla (Otava 1990) ger han en utmärkt analys och sammanfattning av vad som hände och bakgrunden till processen.

Nevalainen skriver att Himmler i januari 1943 slog fast att Ingermanland på tjugo år skulle förtyskas fullständigt som Ostsiedlungsraum och underställas Reichsführer-SS och bosättas med SS-medlemmar och försvarsbönder, Wehrbauern. Sammanlagt skulle 350 700 tyskar förflyttas till denna del av imperiet.

Som Nevalainen skriver är det i skenet av detta inte underligt att Reichsführer-SS förhöll sig positivt till att evakuera ingermanländarna – ur vägen för tyskarna.

För Tysklands del var drivkraften till evakueringen också det svåra försörjningsläget.

Just vintern 1942, som min mor skrev om, var livsmedelsläget akut i delar av Ingermanland, och enligt Nevalainen rådde i praktiken svält i en rad byar.

Den kommission som år 1942 utredde en evakuering uppskattade att 6 000 av 60 000 ingermanländare befann sig i hungersnöd.

Mor Helvis berättelse om att äta hö och potatisskal bekräftar den bilden.

Beslutet om evakueringen togs alltså i början av år 1943, men Nevalainen visar att sonderingar pågick redan år 1941 och att initiativet främst var tyskt.

Det fanns ändå en aktiv grupp ingermanländare i exil i Finland. Kärnan av dessa bildade något man kallade Inkerin asiain hoitokunta, på svenska ungefär Förvaltningsnämnden för Ingermanlandsärenden, som bestod av åtta personer.

Bland medlemmarna fanns folkskolläraren Antti Hämäläinen, en av dem som flitigast dokumenterade ingermanländarnas liv på 1930-talet och flyttningen till Finland år 1943 med sin kamera. Hans stora samling finns deponerad i Riksarkivet. Parentetiskt kan jag ju nämna att han var min morfars kusin.

Pekka Nevalainen betecknar förvaltningsnämndens planer som tämligen vågade, “melkoisen rohkeita”. Hela Ingermanland skulle införlivas med Finland ända fram till Stolbovafredens gränser. Nämnden var ansatt av drömmen om ett Storfinland.

Får man tro Nevalainen förhöll sig regeringen inte helt avvisande till tanken – Ingermanland skulle utgöra en bra buffertzon i försvaret av landet.

De här högtflygande planerna skissade man på innan den tyska krigslyckan vände i Stalingrad, och redan innan det slutliga nederlaget i februari hade det länge rått tystnad om de storvulna planerna.

Men Tyskland drev aktivt på en förflyttning som enligt Nevalainen skulle förberedas utan att tillfråga de berörda.

SS-Brigadeführer Stahlecker som besökte Helsingfors i januari 1942 slog fast att frågan var till de grad politisk att man inte ville berätta om planerna för ingermanländarna och “därmed väcka förhoppningar och kanske motstånd”.

Tanken på Ingermanland som en del av ett framtida Storfinland framstod alltså inte som helt attraktiv. Men också en folkförflyttning framstod ännu år 1942 som problematisk.

Regeringen ville, likt somliga i dagens flyktingdiskussion,“lösa problemet på plats” och lämna Ingermanlandsproblemet på andra sidan Finska viken.

Med tanke på Finlands usla försörjningsläge och transportsvårigheter ansågs förflyttningen omöjlig.

Och – här har min mor satt frågetecken i marginalen på Nevalainens bok – på grund av ”ingermanländarnas motsträvighet och eventuella kommunistsympatier”.

Ingermanländska flyktingar ombord på ångfartyget S/S Suomi år 1943. Ingermanlänningar som evakuerades till Finland under kriget ombord på fartyget Suomi. Bild: Museiverkets bildsamling/Antti Hämäläinen

Ändå samverkade flera faktorer till att de tyska påstötarna och exilingermanländarnas aktivitet fick fröet att gro och beslutsfattarnas syn att vända.

Nevalainen beskriver ändå stigen till att Finland till slut tog beslutet om en förflyttning som lång och krokig.

Det fanns, skriver Nevalainen, en beställning på en folkförflyttning. Bristen på arbetskraft var akut. I början av år 1943 beräknades underskottet på arbetskraft till 250 000 man.

“En vilja att erbjuda hjälp i frändefolksanda var ett underordnat motiv, men en ypperlig kuliss”, skriver Nevalainen som rentav landar i en analys där han ifrågasätter huruvida Finland alls vidtagit några åtgärder om sysselsättningsläget varit bättre.

Med ett bättre sysselsättningsläge vintern 1943 hade jag alltså kanske inte funnits till!

Efter en process som inte riktigt ryms med i den här betraktelsen kom förflyttningarna i gång i mars 1943.

Det handlade om en invecklad logistik och en stor apparat som gick via uppsamlingsläger i Estland, sjötransport över Finska viken och nya läger på den finska sidan.

De första ingermanländarna kom den 29 mars från lägret i estniska Klooga.

302 migranter embarkerade ångfartyget “Aranda” i Paldiski för en resa till lägret i Hangö – som också min mor och hennes familj mellanlandade i i september samma år.

Hur kändes det att lämna hembyn?

Helvi skriver att flytten givetvis sved, men att det under en kort tid hänt så mycket att hon blivit avtrubbad. Det viktiga var att komma i säkerhet undan den annalkande fronten.

Den insikten var klok. Kiippas evakuerades i september 1943, och i januari 1944 bröts belägringen efter fruktansvärda strider där familjen levt bara några månader tidigare.

Min mor blickade – som jag minns det – tillbaka med blandade känslor: å ena sidan en enorm lättnad över att ha kommit i säkerhet och att inte tvingats till fortsatt liv under Sovjetoket, å andra sidan flyktingens eviga längtan hem och nostalgin över de lyckliga minnen hon hade från sin barndom.

Transporterna fortsatte sedan med två-tre dagars mellanrum och pågick med flera fartyg in på år 1944.

Hösten 1943 framstod det allt klarare att den tyska krigslyckan vänt och att läget i Ingermanland blivit ohållbart. Förflyttningarna, som fram till detta varit frivilliga, förvandlades till en evakuering som skulle tömma området på dess finska befolkning.

I början av år 1944 var operationen genomförd, sammanlagt 63 205 ingermanländare, av dem drygt 2 000 från Tyskland, hade förflyttats till Finland.

Trafiken gick hela tiden över Hangö, men detta läger var bara en anläggning från vilken man slussades vidare till andra läger innan man kom ut i det avsedda arbetslivet.

Vi befinner oss alltså i början av år 1944 då slutet börjar skymta på andra världskriget, dagen D står för dörren om bara något halvår – och också fortsättningskriget närmar sig sitt slut.

Detta vet varken beslutsfattarna i Finland, Tyskland eller ingermanländarna någonting om.

Strax efter ankomsten började ingermanländarna spridas över landet och placeras i arbetslivet, främst inom jordbruksnäringen.