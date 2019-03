Iiu Susiraja komponerar bisarra bilder med hjälp av alldagliga föremål och sin egen kropp

Åbokonstnären Iiu Susirajas fotografier och videoverk lockar till samhälleliga tolkningar om normativitet, sexualitet och kroppen. För konstnären är utgångspunkten i föremålet och bildens betydelse blir tydlig först i ett senare skede.

Fotografen och videokonstnären Iiu Susiraja ställer ut verk från de senaste tio åren under rubriken Torr glädje på museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors.

– Den här serien är på det sättet annorlunda att jag i tio år har fotograferat hemma i naturljus och de här är tagna i studio. Och så ville jag ha mera färg i bilderna, berättar Susiraja om en av utställningens nyaste serier.