Myteri mot Theresa May - de egna vill bli av med henne nu?

Premiärminister Theresa May med Pinocchio-näsa i vad som liknar en backspegel. Det var ett av plakaten under lördagens demonstration i London där upp till en miljon människor protesterade mot brexit. Premiärminister Theresa May med Pinocchio-näsa i vad som liknar en backspegel. Det var ett av plakaten under lördagens demonstration i London där upp till en miljon människor protesterade mot brexit. Bild: EPA-EFE/NEIL HALL