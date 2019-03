Tuff trippel av Stina Nilsson i Quebec – Johaug petade Pärmäkoski från pallen i den totala världscupen

En fjärde plats i säsongens sista lopp betydde också en fjärde plats i den totala världscupen för Krista Pärmäkoski. Stina Nilsson vann också helgens tredje tävling i Quebec på söndagen, medan Therese Johaugs andra plats i jaktstarten betyder att hon slutade på tredje plats framför Pärmäkoski i sammandraget.

Svenskan Stina Nilsson åkte i mål som ohotad etta på den tio kilometer långa fristilsjaktstarten och tog således hem samtliga tre lopp under veckoslutet.

Hennes segersaldo i världscupen är nu totalt 23 stycken.

Kampen om andra platsen blev en norsk uppgörelse där Therese Johaug kom i mål som tvåa och befäste sin tredje plats i världscupen.

Bakom henne kunde Ingvild Flugstad Østberg defilera i mål som nöjd vinnare i den totala världscupen efter en jämn säsong där formen höll i sig från start till slut.

– Jag trodde inte för några år sedan att jag skulle ha en chans att kämpa om västen när jag tidigare såg Therese Johaug och Marit Björgen tävla om den.

– Det är en otrolig känsla att stå här som vinnare, sade Østberg i TV-sändningen efter loppet.

Bakom pallplaceringarna stod Krista Pärmäkoski för stabil fristilsåkning och skakade av sig folk på löpande band tills bara hon och Ebba Andersson återstod på upploppet. Pärmäkoski var nästsnabbast i spåret under söndagen.

– Vi pratade med Ebba på hotellet igår om att åka tillsammans. Vi körde iväg i högt tempo även om pallplaceringarna var långt borta. Fjärde platsen var det som fanns inom räckhåll och det fick jag idag, sade Pärmäkoski till Yle efter loppet.

Pärmäkoski höll ända in i mål och kom på fjärde plats, 52,3 sekunder efter Nilsson i mål, men insatsen räckte inte till en pallplacering i den totala världscupen.

– Det fanns utmaningar och problem längs med året men det är min jämnaste säsong någonsin. Nu är det dags för analys och en funderare kring hur vi kan göra saker bättre nästa år, säger Pärmäkoski med tanke på den värdetävlingsbefridade skidsäsongen 2019-2020.

Johaug knäppte slutligen Pärmäkoski i sammandraget med sex poäng.

Hon berättade också att säsongen ännu omfattar totalt fem starter med början på FM i Äänekoski på fredag.

Resultat, jaktstart, Quebec:

1. Stina Nilsson SWE 23.55,1

2. Therese Johaug NOR + 12,9

3. Ingvild F. Østberg NOR + 15,1

4. Krista Pärmäkoski FIN + 52,3

5. Ebba Andersson SWE + 53,3

6. Jonna Sundling SWE + 1.14,1

7. Astrid Jacobsen NOR + 1.29,2

8. Maja Dahlqvist SWE + 1.29,2

9. Frida Karlsson SWE + 1.31,9

10. Charlotte Kalla SWE + 1.36,7

32. Laura Mononen FIN + 3.55,2

34. Kerttu Niskanen FIN + 4.01,2

37. Anne Kyllönen FIN + 4.10,4