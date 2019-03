De flesta av oss använder bankkort varje dag men väldigt få vill avstå från kontanter – Karisbon Lotta Rönnblad undersöker hur vi förhåller oss till betalkort

Sju personer av tio använder betalkort varje dag men få vill helt och hållet avstå från kontanter.

De flesta som betalar med kort tycker att det är ett tryggt betalningssätt. Men nästan alla som deltog i ekonomistuderande Lotta Rönnblads undersökning har haft problem när kontakten mellan bankkortet och betalningsportalen har avbrutits.

Då kortet krånglar

Föreställ dig en fredagseftermiddag när det är rusning i din mataffär. Du har kommit just så långt att varorna finns uppradade på rullbandet vid kassan och står beredd med bankkortet i handen. Precis då ser kassabiträdet på dig med trött blick och säger:

- Vi har haft problem med just den där bankens kort idag, få se om det överhuvudtaget lyckas.

De här fötterna har inget med skribentens kassakö-ångest att göra Kassakö i matbutik. Bild: Yle / Hanna Othman

Jag har varit med om exakt det här. Kön bakom mig var väldigt lång. Så var också köerna till de andra kassorna i butiken. Köerna berodde troligtvis på att många kunder före mig hade råkat ut för motsvarande problem.

Den gången var kontanter kung och jag var väldigt glad över att jag hade pengar i plånboken.

Torghandlarna i Ekenäs börjar ta emot bankkort

I dag är det ganska ovanligt att folk går omkring med kontanter.

- Ibland står hela familjen, flera generationer och gräver efter de sista slantarna i fickorna för att skramla ihop tillräckligt med pengar för att betala sina uppköp hos mig, konstaterar Lars Forsstedt från Sköldargård, Ekenäs.

Jag är väl lite gammalmodig som tyckt att man ska handla med kontanter på torget ― Torghandlare Lars Forsstedt

Forsstedt är torghandlare och har in i det längsta dragit sig för att skaffa maskin för kortbetalningar.

Lars Forsstedt har följt med hur allt från småbarn till gamla mormor har vänt ut och in på sina fickor för att hitta några få euro. En man, som är torghandlare och sitter i en kärra ombyggd till försäljningsstånd. DEt syns äpplen på bilden Bild: Yle / Tiina Grönroos

- Nu har jag lovat kunderna att de ska få betala med bankkort senare i vår, säger Lars Forsstedt som säljer bland annat rotfrukter, grönsaker, blommor och ägg på torget i Ekenäs.

Hans dotter är torghandlare i Karis och de har tillsammans kommit fram till det beslutet. Jane-Sophie Forsstedt driver också en affär och där tar hon emot betalkort.

- Jag är väl lite gammalmodig som tyckt att man ska handla med kontanter på torget, säger Lars Forsstedt.

Potatis- och grönsaksodlare Guy Ranta från Bromarv kommer också att börja ta emot bankkort på torget i Ekenäs och Hangö.

- Men bara om någon frågar, säger Guy Ranta som tycker handeln går snabbare med kontanter.

Guy Ranta har hört om torghandlare som betalar dyra pengar i månadshyra för sina betalterminaler. Han tänker satsa på en smidigare och billigare apparat. En torghandlare, en man klädd i gul rock och mörkblå mössa vid sitt torgstånd. I bakgrunden morötter. Bild: Yle / Tiina Grönroos

Hans erfarenhet är att bankterminaler är långsamma och att de krånglar ibland.

- Hittills har det gått bra att be torgbesökarna gå via en bankautomat och så länge den finns ganska nära torget är det helt okej. Men en del kunder ids inte ens gå via bankautomaten, de låter hellre bli att köpa.

Inte kan hundra loppisförsäljare stå där med varsin bankterminal för att kunna sälja saker ett par gånger per år ― Torghandlare Guy Ranta

Guy Ranta konstaterar att han varit ganska envis, men om en eller två torghandlare börjar ta emot bankkort måste andra ta efter.

- Personligen tror jag inte att kontanterna försvinner. Man kommer alltid att behöva pengar. Min dotter brukar ibland sälja barnkläder på loppis och inte kan hundra loppisförsäljare stå där med varsin bankterminal för att kunna sälja saker ett par gånger per år.

Ranta ger också föreningarnas olika evenemang som ett exempel där det behövs kontanter.

- När ÅST kommer till Bromarv för att spela teater är det nog kontanter som gäller när Hembygdens väl säljer kaffe i pausen.

Betalkort känns trygga, men många har varit med om försök till lösenordsfiske eller kopiering av bankkort

Karisbon Lotta Rönnblad är inne på samma linje som torghandlare Guy Ranta. Hon tror inte att Finland kommer att avstå från kontanter.

- Jag tror inte ens att jag kommer att vara med om att kontanterna försvinner, säger Lotta Rönnblad som studerar företagsekonomi på Arcada i Helsingfors.

Däremot misstänker Lotta Rönnblad att plastkorten småningom försvinner till förmån för elektroniska betalningssätt och mobilbetalningar.

Lotta Rönnblad blir snart färdig från Arcada, men överväger fortsatta studier. Då kommer hon att gå vidare och bredda nuvarande undersökning. En ung kvinna håller betalkort i handen, lite som man hålelr i spelkort. Bild: Yle / Tiina Grönroos

Rönnblad är på slutrakan av sina studier och som sitt slutarbete undersöker hon konsumenternas inställning till betalkort med betoning på användning och risker.

- Det är jättepopulärt att använda betalkort, men få vill ge upp kontanter trots att man känner sig trygg med betalkort, säger Lotta Rönnblad.

Min lärare sade att jag behöver hundra svar för att kunna göra en någorlunda trovärdig undersökning. På fyra timmar fick jag in över 300 svar ― Ekonomistuderande Lotta Rönnblad

För några veckor sedan lade hon upp ett frågeformulär på Facebook. Eftersom Rönnblad kommer från Karis valde hon den grupp där många Karisbor eller personer med anknytning till Karis är medlemmar.

- Min lärare sade att jag behöver hundra svar för att kunna göra en någorlunda trovärdig undersökning. På fyra timmar fick jag in över 300 svar, berättar Lotta Rönnblad som efter det valde att ta bort frågeformuläret för att hinna gå igenom och analysera alla svar.

Lotta Rönnblad är lite förvånad över att de flesta använder betalkort varje dag. Sju av tio uppger att de gör sina dagliga inköp med betalkort.

- Cirka 30 procent av svaren kom från personer mellan 18 och 29 år, men de övriga var i åldern 30 till 70. Jag fick också svar av personer som är över 70 år, berättar Lotta Rönnblad.

Nästan alla som har svarat på frågeformuläret, 80 procent, tycker att det är tryggt att använda betalkort. Men en lika stor andel vill också ha kvar kontanter i framtiden.

- Tyvärr blev könsfördelningen ojämn i min undersökning, nästan 80 procent av svaren kom från kvinnor, säger Lotta Rönnblad.

Det som Rönnblad ändå kan utläsa är att män är mer kritiska till betalkortens säkerhet.

- Det kom en hel del svar på frågorna om risker med betalkort, säger Lotta Rönnblad.

De största problemen uppgavs vara när kontakten mellan bankkortet och betalningsportalen avbryts. Det här hade nästan alla varit med om.

Nästan en fjärdedel hade varit med om fishing, det vill säga att man har fått e-post eller motsvarande där någon har fiskat efter lösenord eller kontonummer.

Det visade sig också att 15 personer hade varit med om skimning; deras bankkort har kopierats.

Lotta Rönnblad ska ännu fortsätta utreda skillnader i ålder och kön.

Kortlösa finns, men de är få

I Rönnblads undersökning visade det sig att det finns människor som inte äger några som helst betalkort, men de är i dag väldigt få.

- Det fanns de som uppgav att de bara hade testat på betalkort, men att de inte trivdes med dem, säger Lotta Rönnblad.

Några av svaren visar också att folk inte alltid skiljer på betalkort och kreditkort.

- Det har kommit in en del svar att man inte använder betalkort eftersom man inte vill köpa på skuld. De här svaren kan jag inte beakta eftersom betalkort är både kontant- och kreditkort, säger ekonomistuderande Lotta Rönnblad samtidigt som hon betalar dagens lunch på en restaurang i Karis med en tio euros sedel.

Varför betalar du inte lunchen med betalkort?

Frågan ställs av den 50-åriga reportern som vill visa att hon minsann hänger med i utvecklingen och betalar sin lunch via en applikation som hon laddat ner i smarttelefonen.

- Jag hade lämpligt en sedel i fickan och på det sättet behövde jag inte ta med mig plånboken med kortet in i restaurangen, svarar Lotta Rönnblad.