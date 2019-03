Första idrottarna till friidrotts-VM valda: "De har bevisat att de förtjänar att bli valda redan nu"

View this post on Instagram

Tänään julkaistiin ensimmäiset valinnat yleisurheilun maailmanmestaruuskisoihin Dohaan 28.9.-6.10. Minulla on kunnia olla ensimmäisten valittujen joukossa ja saan edustaa suomea neljännen kerran MM-kisoissa. Kiitokset luottamuksesta ja valinnasta. Aikainen valinta luo rauhaa valmistautumiseen ja suunnitelmat voi tehdä täysin MM-kisan ehdoilla. Hyvää uutta viikkoa kaikille😊💙 📸@anselmusath Anselmus.net ▪️ The first representants for team Finland in the World Championships in Athletics in Doha 28.9-6.10 were announced today. I have the honor to be among the firsts to be selected and will be representing Finland for the 4th time in the World Championships. Thank you for the trust and selection. The early selection enables me to prepare in peace and allows me to make plans depending entirely on the World Championships. Have a good new week everyone!😊💙 ▪️ #roadtodoha #worldathleticschampionships #yleisurheilu #athletics #trackandfield #leichtathletik #athlete #racewalking #kilpakävely #teamfinland #urheilu