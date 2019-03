I barnens sjöfartsmuseum får man både se och röra - nya Tyrskynmyrskyn är byggt för lek och upptäcktsfärder

Forum Marinum i Åbo har öppnat en ny utställning för barn. I Tyrskynmyrskyn kan barnen ställa sig bakom rodret, krypa in i snäckor på stranden eller smyga ner till undervattenvärlden.

- Vi vill att det också finns något för barnfamiljer. De utgör en stor del av våra besökare, säger guiden Bodil Lindberg om sjöfartsmuseets nya satsning.

Lindberg hoppas att barn ska bli vana museibesökare, och att de inte ska uppleva museum som tråkiga. I Tyrskynmyrskyn får man både se och röra, leka och undersöka.

Vid stranden ligger snäckor som barnen kan krypa in i. Uppe i taket syns moln och en stjärnhimmel, och borta i hörnet leker barn fyrvaktare och hissar seglen i en optimistjolle. Mitt i rummet står ett sju meter långt fartyg som barnen kan klättra upp i.

- Man kan styra, eller gå in i lastrummet. Dessutom kan man smyga in i havsgudens värld under bryggan.

Forum Marinum, barnens sjöfartsmuseum. Bild: Lotta Sundström / Yle

- Alla vill ju förstås bli kapten för ett fartyg, så rodret i styrhytten är nog populärast, säger Lindberg.

En plastfri utställning

Då Tyrkynmyrskyn planerades valde man att undvika plast.

- Vi har valt att bygga i trä och att använda tyg. Många andra lekplatser är för tillfället väldigt plastiga, men det har vi inte alls här.

Barnens sjöfartsmuseum. Bild: Jorma Kontio Barnens sjöfartsmuseum. Bild: Jorma Kontio

Förutom Tyrskynmyrskyn är det också flera inslag i basutställningen som tilltalar de yngsta besökarna.

- Vi har till exempel mängder av miniatyrmodeller som är placerade på barnens höjd. Man kan också prova på att lasta fartyg och testa fiske.

De två första sommarlovsveckorna ordnar museet en havsklubb för barn.

- Klubben går på både svenska och finska, under hela dagen från måndag till fredag, berättar Lindberg.

Här kan du lyssna på intervjun med guiden Bodil Lindberg: