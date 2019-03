Jakobstads baptistförsamling står för helgens radiogudstjänst

Denna vecka sänder Yle Vega gudstjänst med Jakobstads baptistförsamling. Predikant är Peter Sundqvist och mötesledare är Ann-Lois Edström.

Andakter och Andrum

Måndag 25.3

06.54 Sofia Grankull, Jakobstad (repris från 12.12.2017)

09.10 Sofia Grankull, Jakobstad (repris från 12.12.2017)

Musik: Josefine Gniste och Hector Samuel sjunger Bara Jesus.

19.15: Kenneth Grönroos, Sibbo

Musik: Hostias-satsen ur W. A. Mozarts Requiem.

Tisdag 26.3

06.54 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla (repris från 10.10.2018)

09.10 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla (repris från 10.10.2018)

Musik: Enya sjunger May it be.

19.15: Kristina Fernström, Helsingfors

Musik: Kristoffer Streng sjunger Det enda som bär.

Onsdag 27.3

06.54 Johanna Boholm-Saarinen, Jomala

09.10 Johanna Boholm-Saarinen, Jomala

Musik: Pauliina Rantala spelar Kirkonkellot.

19.15 Alexandra Äng, Jomala

Musik: Eka Trio spelar When you need to go home.

Torsdag 28.3

06.54 Marith Leppäkari-Lindberg, Kustö

09.10 Marith Leppäkari-Lindberg, Kustö

19.15 Karolin Högberg, Kökar

Musik: Agneta Strandsjö sjunger Som när ett barn kommer hem.

Fredag 29.3

På fredagar under fastetiden i år berättar en rad personer om vad fastan betyder för dem – idag går turen till Claus Terlinden från Karis.

06.54 Claus Terlinden, Karis

09.10 Claus Terlinden, Karis

19.15: Jockum Krokfors, Jakobstad

Musik: Ola Edén spelar psalm nr 303.

Lördag 30.3

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 31.3

19.15 Livets bröd.

Sara Åström och Jonte Wingren läser dagens liturgiska texter.

Musik: Psalm 229 med Storkyrkans kör.

Radiogudstjänst

Söndag 31.3

13.03 Gudstjänst med Jakobstads baptistförsamling.

Predikant: Peter Sundqvist

Mötesledare: Ann-Lois Edström

Organist: Per-Erik Wingren

Sång och musik: Jonte Wingren

Ur Psalmer och Sånger:

141 (Han på korset)

65 (Omkring ditt ord o Jesus)

497 (Dig tillhör äran)

825 (Här nära)

787 (Jag vill upphöja dig Gud)

868 (Tacka Herren ty han är god)

Nästa söndag firas Gloria Dei-mässa med Svenska lutherska evangelieföreningen.