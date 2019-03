Polisen utreder misstänkt fall av misshandel mot riksdagsvalskandidat – berättar om övergrepp på metrostation

Riksdagsvalskandidat och fullmäktigeledamot i Helsingfors Suldaan Said Ahmed.

Vänsterförbundets riksdagsvalskandidat Suldaan Said Ahmed. Riksdagsvalskandidat och fullmäktigeledamot i Helsingfors Suldaan Said Ahmed. Bild: Mårten Lampén / Yle

Vänsterförbundets riksdagsvalskandidat Suldaan Said Ahmed berättar på Twitter om att han blivit utsatt för misshandel på måndagseftermiddagen i Östra centrum i Helsingfors.

Said Ahmed berättar att han utsattes för ett påhopp på metrostationen i Östra centrum cirka klockan 13.30.

Mua pahoinpideltiin just äsken Itiksen metroasemalla ja pahoinpitelijä haukkui mm. vääräuskoiseksi ja pedofiiliksi. ”Älä unta nää, että meet eduskuntaan”.



Olen vieläkin shokissa.



Rikosilmoitus tehty ja nyt poliisi on paikalla. — Suldaan Said Ahmed - 19 HKI (@suldaansaid) March 25, 2019

I sin tweet skriver Said Ahmed: "Jag blev just nyss misshandlad på metrostationen i Östra centrum och misshandlaren kallade mig bl.a. irrlärig och en pedofil. ”Ingen chans att du kommer in i riksdagen”.Jag är fortfarande i chock. En polisanmälan har gjorts och polisen är på plats."

Helsingforspolisen bekräftar att riksdagsvalskandidaten har brottsanmält händelsen.

– I enlighet med den information vi har nu utreds fallet som lindrig misshandel och ärekränkning, säger kommissarie Riku Korpela vid Helsingforspolisen till Yle Uutiset.

Meillä on ollut tänään puoli kahden aikaan Itäkeskuksen metroasemalla tehtävä, josta kansanedustajaehdokas on tehnyt rikosilmoituksen. Tapausta tutkitaan lievänä pahoinpitelynä ja kunnianloukkauksena. Asiasta ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa. #helsinki #poliisi — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) March 25, 2019

På Twitter skriver Helsingforspolisen: "Vi har i dag kring halv två haft ett uppdrag på metrostationen i Östra centrum, en riksdagsvalskandidat har gjort polisanmälan om fallet. Fallet utreds som lindring misshandel och ärekränkning. För tillfället finns det inget mer att informera."

Polisen uppger att ingen har gripits i samband med fallet.

Ahmed sitter i stadsfullmäktige i Helsingfors.

Våld och hot mot politiker har figurerat i medierna under de senaste dagarna efter att utrikesminister Timo Soini anfölls av en person vid ett valmöte i Korso i Vanda under söndagen.