Australiensiska nationalistpartiet One Nation sökte draghjälp av amerikanska vapenlobbyn NRA - målet att liberalisera de strikta vapenlagarna

Australien har en av världens mest strikta vapenlagar. Det här vill det främlingsfientliga, pro-vapen partiet One Nation ändra på och har sökt draghjälp av den amerikanska vapenlobbyn.

- Säg ingenting. Låt medierna intressera sig för något annat.

De här råden ger den inflytelserika amerikanska vappenlobbyorganisationen NRA (National Rifle Association) åt politiker från det australiensiska nationalistpartiet One Nation, på tal om hur vapenförespråkare borde agera efter en masskjutning.

Australien beskrivs ofta som ett land med en av de striktaste vapenlagarna i världen.

Bakgrunden till de strikta vapenlagarna stavas massakern i Port Arthur år 1996. I Port Arthur mördades 35 personer av en 28-årig man.

Bara några veckor senare klubbade Australien igenom strikta vapenlagar som förbjöd både hel- och halvautomatiska vapen.

Uppgifterna avslöjas av Al-Jazeeras undersökande journalister i den färska dokumentären “How to sell a massacre: NRA:s playbook revealed”.

I tre år följde Al-Jazeera-medarbetaren Rodger Muller genom dold kamera med möten både med vapenlobbyn i USA och One Nation-partiets företrädare.

Al-Jazeera arbetade i över tre år med dokumentären om vapenlobbyn i USA och Australien.

Till det journalistiskt vågade projektet hörde att Muller agerade under täckmantel, han spelade rollen som australiensisk vapenlobbyist för den påhittade organisationen Gun Rights Australia.

Uppgiften var att se om det gick att knyta band mellan amerikanska och australiensiska vapenivrare. Som journalistisk metod är det alltid en etisk avvägningsfråga om det är rätt att jobba under täckmantel eller inte.

Först nästlade sig Rodger Muller in i USA och blev nära bekant med den innersta kretsen i NRA. Därefter banade han sin väg in i australiensiska One nation och blev nära lierad med partiets ledning.

En dag frågade Muller James Ashby och

Steve Dickson från One Nation:s toppskikt om de ville träffa amerikanska vapenlobbyister.

Och det ville de.

"Var tyst eller skuldbelägg"

I en av Al Jazeera-inspelningarna viger amerikanska NRA in australiensarna i hur vapenförespråkare ska göra för att bibehålla sin politiska ståndpunkt efter en masskjutning.

- Först ska ni vara knäpptysta. Om massmedierna envetet fortsätter ställa er frågor: Gå till angrepp! Anklaga vapenmotståndarna och fråga "hur har ni mage att stå vid dessa barns gravar för att främja er politiska agenda."

One Nation-partiets aktivister nickar instämmande.

I Al Jazeera-dokumentären framkommer tydligt att One Nation vill ändra de australiensiska vapenlagarna i amerikansk riktning.

I Australien har det till dags dato inte inträffat några masskjutningar där sedan vapenlagarna skärptes.

Skuggan av Christchurch-massakern

Al-Jazeeras-avslöjanden om att One Nationsökt hjälp av den amerikanska vapenlobbyn för att lätta upp de australiensiska vapenlagarna har fått stor uppmärksamhet i Australien.

Sörjande nyzeeländare i Christchurch. Nya Zeeland. Bild: AAP Image

Dokumentären publiceras bara en dryg vecka efter att grannlandet

Nya Zeeland chockades av masskjutningen i Christchurch där 50 personer dödades. Gärningsmannen var en australiensare.

Mindre än en vecka efter massakern meddelade Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern att landet ska förbjuda

både halvautomatiska gevär och stormgevär.

Lagförslaget ska behandlas i mitten av april.

Källor: Al Jazeera, Britannica, Sveriges Radio