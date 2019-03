Byta ut råolja mot biobränsle och ersätta plast med socker? På Åbo Akademi vill man med naturens hjälp hitta de mest hållbara och konkreta lösningarna på våra miljöproblem

De unga kemisterna vid Åbo Akademi vill vara de som löser hållbarhetsfrågorna. Här transformeras läkemedel för att rena avlopp. Här funderar man över hur man ska kunna ersätta råolja med biomassa från naturen.

I kemiämnena vid Åbo Akademi tänker man på de stora frågorna och vill hitta lösningar på dem: på hälsa, energi och klimatförändring.

Alltid med hållbarhet och miljötänk i förgrunden.

- All kemi ska vara hållbar. Det är inbyggt i undervisningen.

Det säger akademilektorn i organisk kemi, Tiina Saloranta-Simell.

Hållbarhet är väl etablerat och inarbetat i strukturerna i ÅA-byggnaden Axelia, där kemiämnena fungerar.

För Saloranta-Simell känns det därför nästan lite gammalmodigt att tala om hållbarhet vid det här laget.

Även cirkulär ekonomi existerar i bakgrunden, även om man inte pratar om det så mycket.

- Man har nog i tankarna att betrakta avfall som en resurs. Att använda exempelvis koldioxid som resurs.

Professorn i ämnet organisk kemi, Reko Leino, lyfter upp ämnet och säger att forskningen vid Åbo Akademi alltid baserar sig på högklassig grundforskning.

Han berättar också att kemin vid Åbo Akademi förnyades mot det hållbara redan för 30 år sedan.

Man forskade i förnybara material i exempelvis organisk kemi.

Reko Leino tror att kemin vid akademin har unika möjligheter då både grundläggande kemi och kemiteknik finns inom samma universitet.

Där diplomingenjörer och naturvetare jobbar tillsammans.

- Det här är kanske det bästa stället att lösa problemen, utbrister Leino.