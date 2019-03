"Ganska nära en katastrof", säger webbexpert om upphovsrättsdirektivet – vloggare, nyheter och kulturskapare kan drabbas

EU:s nya direktiv om skärpt upphovsrätt på nätet är illa genomtänkt, lätt att bryta mot och enkelt att kringgå. Det säger Svenska Yles webbutvecklare Alexander Granholm som timmarna efter beslutet i Strasbourg frågades ut i Vega Eftermiddag av Magnus Hansén.

Alexander Granholm, webbutvecklare vid Svenska Yle - hur ska vi förhålla oss till EU-parlamentets beslut att klubba igenom det nya direktivet om upphovsrätt? Är vi lyckliga, ställer vi oss fortfarande tvivlande, eller är det här en katastrof?

- Det ät nog ganska nära en katastrof. Åtminstone om man är lite mer aktiv på nätet och vet vad det betyder i praktiken.

Aktiv på vilket sätt?

- Aktiv på sociala medier. Man delar länkar, skriver kanske bloggar, gör innehåll till YouTube eller någon annan videoplattform. I direktivet finns saker som kan påverka innehållsmakare negativt

Ta då mig som exempel. Jag är en klassisk förortsflundra och tillika fotbollsförälder. Kommer mitt liv att påverkas av det här?

- Det beror på. Tycker du om att sprida memes på Facebook? Då drabbas du av artikel 13, internetfiltret. Har du en meme betyder det att du ofta har en animerad gif eller en videosnutt, som ju är copyrightskyddad.

- Hittills har det varit fritt fram ... man har räknat sånt som ett derivativt verk från originalet. Man lägger på lite text och laddar ner det som en rolig grej. Men nu måste Facebook, Google, YouTube och alla andra nätjättar ta bort och filtrera sådant som kan anses vara upphovsskyddat. Det betyder kanske att du inte kan ladda upp din meme på Facebook.

Segertrudelutter filtreras bort

Jag har hört om ett annat exempel. Låt oss säga att du har barn som spelar i en fotbollscup. Du filmar när de spelar. Så vinner de, och du vill förstås dela filmen med alla dina bekanta. Kan det hända att du inte får ladda upp filmen, eftersom arrangören äger rättigheterna till cupens namn, och därför också till materialet?



Alexander Granholm är webbutvecklare vid Svenska yle. Alexander Granholm är webbutvecklare vid Svenska yle. Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

- Jag tror faktiskt att just filmande av sportevenemang var ett av de undantag som skrevs in i direktivet. Men det finns andra risker. Det kan på filmen höras något som är copyrightskyddat, till exempel en liten segertrudelutt. Då slås filtren automatiskt på, det är som om de sa: äpp-äpp-äpp, det där får du inte sätta in!

Till exempel om Darudes "Sandstorm" spelas då laget gör ett mål ...



- Ja, då kan det bli stopp eftersom du inte äger rättigheterna till låten.

Och om jag ser en nyhetsartikel som gör mig rabiat, och som jag vill dela. Kan jag bli fälld för det?

- Nej. Grejen med länkskatten - den andra omstridda delen av direktivet, eller artikel 11 - är att du inte får återpublicera en "betydande del" av en artikel. Det är en tolkningsfråga hur stor en "betydande del" är.

- Om man till exempel postar en artikellänk på Facebook, då publicerar man en bild och lite text. EU tycker att Facebook i ett sådant fall ska betala den man länkar till.

Gäller giganterna - påverkar alla

Det där webbfiltret som det talas så mycket om - vad betyder det i praktiken?

- Med så mycket material som laddas upp i dagens läge, är det omöjligt för människor att filtrera det. Det behövs en maskinell funktion.

Filtret är helautomatiserat. Det är inte så enkelt att efteråt ta kontakt och säga: "Hör ni, den här videon som jag laddade upp borde ha gått igenom".

- Precis. Det är en lång och byråkratisk process. Det kan gå veckor innan det kommer svar, och under den tiden kanske man inte får några inkomster från sin YouTube-kanal.

Som till exempel den nya businessen med vloggar ... YouTube-kändisar kan ha ett ganska stort problem.

- Ja, de är bland dem som kan drabbas hårdast.

Men gäller filtret alla tjänsteleverantörer, eller drabbar det främst giganter som Google och Facebook?

- Det är nog främst avsett för giganterna, jag tror att gränsen ska vara en omsättning på tio miljoner euro. Men det är ju de tjänster vi vanligtvis använder, och därför kommer vi att påverkas negativt om det vi försöker ladda upp blir blockerat.

EU-direktiv med global påverkan

Vad tror du följden kan bli? Vad är ett troligt scenario?

- Man kan citera Jeff Goldblum i Jurassic Park - "life finds a way!" De som vill kan nog kringgå direktivet. Det är världens enklaste sak att skaffa en VPN-tjänst, och koppla in sig via den. Då kan det se ut som om du var i USA, då kommer du runt alltsammans. Du får ta del av dina memes och ladda upp filer bäst du vill.

- Men det är med det här direktivet som med GDPR-direktiven, alltså EU:s dataskyddsregler som trädde i kraft 2018. Trots att det var EU-direktiv, har många andra bolag i världen tagit samma regler i bruk. EU är ändå en så pass stor marknad.

Det finns två huvudriktningar i hur man ser på dataskyddsdirektiven. För en del är det den stora internetdödaren, för andra är det frälsningen för alla som skapar kultur. "Äntligen får kulturskapare betalt för det de producerar!" Hur ska vi förhålla oss till den här ganska krassa indelningen?

- Är det inte i kulturskaparnas, och i tidningarnas, intresse att folk hittar deras innehåll? Jag tror risken snarare är att det ska gå som i Tyskland eller Spanien. Där stiftade man på nationell nivå lagar som liknar länkskatten. Till exempel måste Google betala för att visa urklipp. Och Google valde då att inte länka till något alls. Det ledde till att ingen hittade artiklarna, och då fick innehållsmakarna mindre pengar.

- Jag tror att det är så det kan gå i det här fallet.

I tidningshusen i Svenskfinland handlar det mycket om sociala medier. Påverkar det här också dem?

- Klart det påverkar. Facebook kan säga att vi måste göra länkarna mycket sämre och mindre synliga för att inte behöva betala länkskatten. Och när man sedan postar länken märks enbart den, ingen prydlig ruta med bild och text.

Nästan omöjligt att blockera innehåll

Men om inte kulturskaparna - vem är det då som tjänar på det här? Vem är det som nu sitter och myser, och tänker "allt gick precis som planerat"?

- Ja du ... Nog är det copyrightinnehavarna, de ser att det här kanske finns en chans att tjäna pengar. Men det är nog lite kortsiktigt, och inte helt hundraprocentigt genomtänkt. De vet inte hur Facebook och Google ska reagera - öppnar de sina plånböcker eller stryper de kranen? Jag gissar på det senare.

Och de som hittar på alternativa metoder att komma förbi det här ... Det låter nästan som om de sitter i ett bra läge.

- Visst gör de det. Inte ens den stora kinesiska brandväggen håller kineserna borta från Internet. Det ska mycket till för att blockera innehåll i dagens läge.

Överlag ska vi alltså förhålla oss lite skeptiskt till alltsammans, och rynka på näsan åt det nya direktivet?

- Det tycker jag nog. Rynka på näsan och konstatera, att än en gång är det folk som inte vet vad de sysslar med som fattar besluten. Det är inget ovanligt nuförtiden.

Tack för det här samtalet, Alexander Granholm!