Jubilerande Ruisrock fyller på artistlistan – Ellie Goulding och Lykke Li klara för sommarens festival

Musikfestivalen Ruisrock fyller 50 år i år. Precis som tidigare år varvas världsstjärnor med välbekanta finska namn.

Ruisrock utökar artistlistan med flera internationella namn, då det nu är klart att brittiska Ellie Goulding och hennes landsmaninna Marina kommer att uppträda på Runsalas scener.

Två andra internationella bokningar som presenteras på tisdagen är svenska Lykke Li och JPEGMAFIA, en amerikansk rapartist som i sommar gör sitt första uppträdande i Finland.

Lykke Li. Lykke Li Bild: Joonas Josefsson/Yle

Tredagarsbiljetterna redan slutsålda

Arrangörerna fyller också på listan med finländska artister, bland annat med Anna Abreu och Reino Nordin.

Som alla år sedan starten ordnas Ruisrock även i år på Runsala i Åbo. Start för tredagarsfestivalen är det den 5 juli.

Tredagarsbiljetterna och lördagsbiljetterna är redan slutsålda.

Ruisrocks jubileumsår inleddes redan i februari med vinterfestivalen Ruishelmi.

Så här såg det ut under Ruisrock 2018. Ruisrock Bild: Juuli Aschan / YleX

Travis Scott (US), Ellie Goulding (UK), Bad Bunny (PR), Brockhampton (US), Dimitri Vegas & Like Mike (BE/GR), Diplo (US), Future (US), J Balvin (CO), JPEGMAFIA (US), Lykke Li (SE), Marina (UK), Mø (DK), Rita Ora (UK), Sigrid (NO), The 1975 (UK), Troye Sivan (AU), Alma, Apulanta, JVG, SANNI, Ville Valo & Agents, ABREU, Anna Puu, Chisu, Elastinen, Ellinoora, Evelina, Gasellit, J. Karjalainen, Olavi Uusivirta, Pariisin Kevät, Pyhimys, Pyhimys & Saimaa, Reino Nordin, Vesala, Vesta, Aavikko, Adi L Hasla, Adikia, Aste, Cavallini & Shrty, Cledos, costee, D.R.E.A.M.G.I.R.L.S., Ellips, Etta, Gettomasa, Huora, IBE, Ida Paul & Kalle Lindroth, Jori Sjöroos, Katakombi Supershow, Maustetytöt, Melo, New Ro, Pastoripike, Pauliina Kokkonen, Pikku G, Pää Kii, Rosita Luu, Ruusut, Sini Yasemin, SOFA, STEREO, The Holy, Vilma Alina och Younghearted.