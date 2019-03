Kina: EU-partner och rival

Kinesiske presidenten Xi Jinpings Frankrikebesök är symbolladdat, inte bara för landets egen del utan för hela EU.

I söndags anlände Kinas president Xi Jinping till franska Nice för ett tre dagar långt statsbesök i Frankrike. Han togs emot av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Igår befann sig de båda ledarna i Paris.

Under besöket undertecknas ett trettiotal handelsavtal.

Bland annat överraskade kineserna igår med en megastor beställning av trehundra franska flygplan av modellen Airbus.

Affären beräknas till 35 miljarder dollar, enligt tidningen Le Point.

Samtalen fokuseras på handel

- Det ekonomiska partnerskapet innebär respekt för våra ömsesidiga intressen, betonade Macron inför medier igår.

- Målet är att förstärka det fransk-kinesiska samarbetet, sade i sin tur Xi Jinping.

Frankrikes president Emmanuel Macron och Kinas president Xi Jinping skakar hand med varandra. Bild: AFP / Lehtikuva

Samtidigt arbetar Macron för att begränsa Kinas ekonomiska inflytande på europeisk mark.

I fredags skärpte den franske presidenten tonen.

-Tiden då man inom EU var naiv i relationerna med Kina är över, sade han.

Macron verkar till exempel för att upprätta ett regelverk som ska göra det möjligt att stoppa utländska uppköp av företag som kan ge Kina tillgång till känslig teknik.

Vara vaksam

EU-kommissionen har redan uppmanat medlemsländerna att stoppa försäljning av exempelvis hamnar, energianläggningar och telekombolag till Kina.

Som för att visa att EU skärpt tonläget mot den ekonomiska supermakten, plockas även Tysklands förbundskansler Angela Merkel och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker in för att medverka i Paris under tisdagen.

Det anses bli en slags generalrepetition inför EU-toppmötet med Kina i Bryssel den 9 april.

Då ska EU ställa vissa krav.

- Kinesiska marknader är inte tillräckligt öppna för europeiska produkter. Europa är mer öppna för dem, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker nyligen.

Jean Claude-Juncker. Jean Claude-Juncker. Bild: AFP / Lehtikuva

EU splittrat i Kinafrågan.

I helgen undertecknade Italien som första G7-land, ett bilateralt avtal med Kina om deltagande i den så kallade Nya sidenvägen, som ska förenkla godstransporter mellan Kina och Europa.

Både EU och USA har kritiserat Italien av kommersiella skäl och av säkerhetsskäl, inför risken att känslig information överförs.

- Sidenvägen ska dock bli en dubbelriktad väg för investeringar och handel, säger Xi Jinping enligt sajten Euroactiv.

Uppmanar till vaksamhet



I helgen uppmanade Tysklands utrikesminister Heiko Maas med bestämdhet att EU ska hålla en gemensam ståndpunkt gentemot Kina.

- Om vissa länder tror de kan utföra smarta affärsförbindelser med kineserna, kommer de överraskas när de vaknar upp och inser hur beroende de blivit, sade han till Die Welt.

Även flera tankesmedjor är inne på samma linje.

- Det är viktigt att EU spelar en alltmer aktiv roll gentemot Kina. Vi kan inte bli jättens byte, varnar Thierry de Montbrial i och med Xi Jinpings Frankrike besök.

1979 grundade Thierry de Montbrial IFRI, Institut français des relations internationales.

Enligt « Global go to think tank index » utförd av universitetet Pennsylvania, är detta världens näst mäktigaste tankesmedja gällande internationella relationer.

Diskuterar enskilt

- Kina försöker just nu stärka sin roll i EUs ekonomiskt ömtåligaste medlemsländer, som de före detta kommuniststaterna. Man diskuterar enskilt med varje land, säger han till radiokanalen Europa 1 och ger exempel på den kinesiska finansieringen av en ny järnväg mellan Budapest och Athen.

Många specialister utnämner Xi Jinping till Kinas mäktigaste ledare sedan Mao Zedong.

I franska tidningen JDD har den kinesiske författaren och dissidenten Liao Yiwu, bosatt i Berlin sedan 2011, sagt att människorätts situationen försämrats i Kina sedan Jinping kom till makten.

Protester mot besöket

I Nice uppmanade flera internationella organisationer Macron att diskutera mänskliga rättigheter med den kinesiske presidenten.

Vid Trocadéro platsen i Paris hölls under måndagen en demonstration som bland annat samlade några hundratals tibetaner.

Protester mot Kinas sätt att behandla de mänskliga rättigheterna. Tibetaner protesterar mot Kinas sätt att hantera de mänskliga rättigheterna. Bild: AFP / Lehtikuva

- EU ställer rätt krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Nu gäller det att aldrig ge efter för ett land som har ett enpartisystem, säger Thupten Gyatso, representant för den tibetanska minoriteten i Frankrike.

Thupten Gyatso, representant för den tibetanska minoriteten i Frankrike uppmanar President Macron att ta upp Tibet frågan med Kinas president. Thupten Gyatso, representant för den tibetanska minoriteten i Frankrike. Bild: Johan Tollgerdt

Kina vill dock profilera sig som ett fredligt land. Därför diskuteras även klimatfrågor under Frankrikebesöket.

Paris Chinatown

Uppåt 600 000 personer av kinesiskt ursprung lever i Frankrike. Paris har sitt eget Chinatown, med många kinesiska butiker och restauranger.

I sydöstra Paris ligger metropolens eget Chinatown med många kinesiska butiker. Chinatown i Paris, Frankrike. Bild: Johan Tollgerdt

- Jag tror Xis Europabesök är bra. Det kan stärka respekten för oss, säger Li som är kinesiska från Thailand och bosatt i Chinatown i metropolens 13e arrondissemang.