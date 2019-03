Tv-dokumentär om artisten Josefin Nilsson väcker starka reaktioner i Sverige - hon misshandlades brutalt av känd skådespelare

Josefin Nilsson misshandlades svårt både fysiskt och psykiskt av sin ex-pojkvän under 1990-talet. I SVT:s nya dokumentär "Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är" berättar hennes syster och kolleger hur misshandeln påverkade henne. Josefin Nilsson Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press