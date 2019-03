Karleby svarar om filmförevisning i gymnasiet - skolan har rätt att välja undervisningsmetod

Karleby svenska gymnasium hade rätt att visa filmen Call me by your name för sina studerande. Men om studerande kan böta för olovlig frånvaro är en tolkningsfråga. Det skriver bildningsverket i sitt svar till Regionförvaltningsverket.

- Vi följer gymnasielagen och läroplanens mål för undervisningen. Men skolan har en viss autonomi i att välja metod för att nå de målen, säger bildningsdirektör Ronnie Djupsund om förevisningen av filmen Call me by your name.

Sexscener skapade rabalder

Den Oscarsbelönade filmen handlar om en homosexuell relation och visades för de studerande som en del av stadens plan för tolerans och jämlikhet.

En del elever reagerade negativt på sexscenerna i filmen och 50 föräldrar lämnade också in en skrivelse till bildningscentralen. Mia Holmbäck vände sig till Regionförvaltningsverket som nu ville ha ett svar av staden.

Filmen visades som en del av Utbildningsstyrelsens jämlikhetsprojekt "Matkalla vuoteen 2030". Att det blev just filmen Call me by your name beror på att den fanns som förslag till undervisningsmaterial. Bakom rekommendationen står Skolbio, en nationell förening som som stöder film i skolan.

- Stadens grupp för jämlikhet litade på Skolbios rekommendationer och visade filmen för de studerande, säger Djupsund.

Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium.

Tolkningsfråga om ersättning för biljett

Skolan skickade innan biobesöket ut ett mejl till eleverna om att frånvaro från förevisningen skulle det räknas som olovlig frånvaro. De skulle också bli tvungna att ersätta sin biobiljett, 10 euro om de inte deltog.

Samma policy har man också då det till exempel gäller teaterföreställningar. Det här är en policy som Mia Holmbäck ifrågasätter i sin skrivelse.

Ronnie Djupsund säger att de studerande som inte ville se filmen istället fick skriva en uppsats och ingen har behövt betala för sin outnyttjade biljett.

Staden skriver i sitt svar till Regionförvaltningsverket att avgift för frånvaro inte har någon förankring i gymnasielagen och är en tolkningsfråga.

- Det är inte så svart-vitt, det här är något som Regionförvaltningsverket får ta ställning till, säger Djupsund.

Bildningsnämnden i Karleby godkände på tisdagen stadens svar till Regionförvaltningsverket.