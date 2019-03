Fotbollsligastarten närmar sig - enorma skillnader i klubbarnas spelarbudgetar

Fotbollsligan sparkar igång på onsdag då tolv klubbar med väldigt varierande spelarbudgetar gör upp om mästerskapet. Där var HJK har ligans största spelarbudget på 1,55 miljoner euro försöker HIFK klara sig med ligans minsta spelarbudget på 0,35 miljoner euro.

Klubbarna har uppvisat måttliga ökningar i sina budgetar. Av ligans tolv lag har endast fem, RoPS, KuPS, Honka, KPV och HIFK en större spelarbudget jämfört med förra året. Av dessa är dessutom HIFK och KPV liganykomlingar.

De klubbar som ökat mest på sina spelarbudgetar är RoPS som har en ökning på 300 000 euro, och Honka vars spelarbudget stigit med 130 000 euro.

Ligaklubbarnas totalbudget/spelarbudget för 2019:

FC Honka 1,63 milj. euro / 700 000 euro

FC Inter 1,9 milj. euro / 900 000 euro

FC Lahti 1,323 milj. euro / 440 000 euro

HIFK 1,15 milj. euro / 350 000 euro

HJK 4,5 milj. euro / 1,55 milj. euro

IFK Mariehamn 1,184 milj. euro / 575 551 euro

Ilves 1,26 milj. euro / 500 000 euro

KPV 800 000 euro / 500 000 euro

KuPS 1,9 milj. euro / 850 000 euro

RoPS 1,248 milj euro/ 518 000 euro

SJK 2,0 milj. euro / 900 000 euro

VPS 1,6 milj. euro / 550 000 euro

Nytt seriesystem ska öka på intresset

Ligans ordförande Matti Apunen tror att ligans nya spelsystem ökar på publikens intresse för fotbollsligan.

I år spelar man en dubbel grundserie (132 matcher), och därefter fortsätter sex lag i en enkel mästerskapsserie, medan de sex övriga spelar en enkel utmanarserie (30 matcher). Samtliga lag spelar därmed 27 matcher.

Dessutom spelar lagen på placeringarna 4-7 en slutturnering (5 matcher). Slutturneringens segrare möter sedan bronslaget i en kamp om den sista platsen i Europa League kvalet. Totalt spelas det därmed 167 matcher i fotbollsligan.

– I år kör vi fram för allt in vårt nya fina seriesystem. Vi tror att det kommer att föra med sig mycket gott, förbättrar fotbollens konkurrenskraft, och ökar på intresset. Vi får flera resultatmässigt viktiga matcher, och under säsongen får vi flera höjdpunkter, sade Apunen under fotbollsligans inledningstillställning i Helsingfors.

De första matcherna i fotbollsligan spelas 3.4. med matcherna HJK-Inter och KuPS-RoPS.