Lazy Mungos musik är en hyllning till det glada 60-talet

Oh what a day är den tredje singeln från Helsingforsbandets kritikerrosade debutalbum Everywhere is somewhere. Albumets tidigare singlar The greatest time of all och How could I let you know låg flera veckor på Vegatoppen.

Nya singeln, skriven av trummisen Hans Rautio, är en pigg poplåt med soulinfluenser som samtidigt är en hyllning till våren. Låten ger en känsla av att allting ordnar sig bara man ser allt det vackra omkring sig. Det finns alltid hopp i morgondagen.

Lazy Mungos melodiska popmusik, med rötterna i 60-talet och med The Beatles som den största förebilden är ett alternativ i dagens stora musikutbud.

- Vi har varit väldigt nöjda med det mottagande vår skiva fick. Responsen har varit positiv av både lyssnare och kritiker, berättar Hans Rautio.

- Då vi skriver musik så bidrar alla i bandet med sin kunskap och känsla för musiken. Eftersom vi alla älskar The Beatles så hör man tydliga influenser av Liverpoolgruppen i vår musik, berättar Lazy Mungos sångare Hans Michelsson.

Vilka är Lazy Mungo? Lazy Mungo består av Hans Michelsson, Leif Lindeman, Henrik Svahn, Björn Eklund och Hans Rautio

Musiken kan beskrivas som glad 60-tals influerad popmusik

Låtarna The greatest time of all och How could I let you know låg flera veckor på Vegatoppen.

Aktuella med låten Oh what a day

- Låten Oh what a day kom till redan 1977 då jag promenerade en solig vårdag i Helsingfors. Jag började nynna på melodin och ganska snabbt började jag skapa texten i mitt huvud. Jag tycker låten är en hyllning till våren och framförallt att den härliga sommaren snart är här, avslutar Rautio.

Vill du rösta på Lazy Mungo och låten Oh what a day så kan du göra det här.