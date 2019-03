Morgonkollen: 2050 kan antibiotikaresistens vara ett större problem än cancer, Sannfinländarna nu landets tredje största parti

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes:

Tiotals finländska forskare från olika institutioner samarbetar för att komma på en lösning till det globala hot mot mänskligheten antibiotikaresistens utgör. Bakterier som antibiotika inte biter på kan i framtiden bli ett större problem än klimatförändring eller krig.

– Forskare har uppskattat att år 2050 så kommer infektioner orsakade av resistenta bakterier vara en större dödsorsak än cancer, säger Annamari Heikinheimo som är universitetslektor vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Sannfinländarna är nu landets tredje största parti med ett stöd på 15,1 procent i Yles färska partimätning. I februari månads opinionsundersökning låg stödet för Sannfinländarna på 13,3 procent. Samlingspartiet, Sannfinländarna, Centern och De gröna är tätt inpå varandra.

Utrikes:

I Tyskland fortsätter drygt 200 000 väljare protestera mot kristdemokratiska partiet CDU, som anses ha vänt de yngre väljarna ryggen genom att ställa sig bakom EU:s omstridda upphovsrättsdirektiv. Många väljare svär på att aldrig mer rösta på CDU som delvis har varit drivande kraft bakom direktivet.

– Man får känslan av att det är lobbyisternas pengar som gäller och att kristdemokraterna inte längre är värst intresserade av vad en stor mängd väljare tycker.

USA:s utrikesministerium tänkte dela ut det prestigefyllda amerikanska priset International Women of Courage Award till Yles redaktör Jessikka Aro, men priset drogs plötsligt in. Nu kräver demokrater i senaten en utredning om den uteblivna utmärkelsen. Enligt tidningen Foreign Policy ledde Aros Trumpkritiska aktivitet till att utmärkelsen drogs in medan utrikesministeriet hävdar att det bara rörde sig om en kommunikationsmiss.

Regeringen i Venezuela säger sig ha bannlyst talman Juan Guaidó från all politik för femton år samtidigt som den humanitära krisen i landet förvärras. Beslutet kungjordes av landets justitiekansler Elvis Amoroso som anklagade Guaidó för ekonomiska oegentligheter.

Beslutet väckte åtlöje och kritik både i Venezuela och utomlands och Guaidó själv försäkrade att det inte påverkar hans kampanj att avsätta president Nioclas Maduro på något sätt.

En stark västlig luftström dominerar och vädret blir blåsigt i hela landet. Stormbyar förekommer i landets norra del. I landets södra och mellersta delar är det mest klart och uppehåll.