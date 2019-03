Iivo Niskanen storimponerade i ”det tyngsta föret någonsin” – tog FM-guld med klar marginal

Trots att det till en början såg ut som att det inte skulle bli Iivo-fest i Äänekoski på lördagen var det ändå den enda finländska VM-medaljören 2019 som var klart snabbast på 15 kilometer i fri stil. Juuso Haarala var främsta FSS-åkare på tolfte plats.

– Det var ju ganska tungt före i dag, summerar silvermedaljören Juho Mikkonen.

– Måste nog vara det tyngsta föret jag någonsin åkt i med skejt, kompar trean Ristomatti Hakola.

– Det var som att knåda deg, säger Iivo Niskanen.

Det var riktigt varmt och soligt då herrarna gjorde upp om FM-guldet på 15 kilometer fri stil i Äänekoski på lördagen. Till en början såg det ut som att värmen skulle spela en av förhandsfavoriterna – Iivo Niskanen – ett spratt.

Ännu en tredjedel in i loppet låg Joni Mäki nämligen etta, men Niskanen hittade snabbt formen. Vid målgång hade Niskanen redan rivit upp en nästan halv minut stor lucka ner till resten av fältet.

– Det var lite överraskande hur långsam jag var i början. Jag har varit dålig på våren tidigare år, och så är det i år också. Men åtminstone behövde man inte taktikera värst mycket då jag åkte ikapp Juho (Mikkonen) och sedan kunde åka tillsammans med honom, säger Niskanen i Yles tv-intervju efteråt.

Mikkonen var också nöjd med samåkningen.

– Jag har ju stirrat på hans rygg de senaste fem åren så det kändes lätt att ta rygg på honom i dag också, skrattar han.

Jaktstarten med klassiskt teknik på söndag ser med andra ord att bli en Iivo Niskanen-show i täten. Men bakom Niskanen kommer Mikkonen och Hakola att starta endast några sekunder från varandra.

– Får väl stirra på ”Rises” rygg isåfall, säger Mikkonen.

– Det bästa är att inte tvingas åka ensam i alla fall. Vi ska se till att ha det roligt i det här svåra föret. Vi går all in, lovar Hakola.

Niskanen har själv bara ett önskemål inför morgondagens tävling.

– Det skulle få bli minusgrader nu på kvällen och i natt så att man inte behöver ha den här snösörjan upp till knäna i morgon, säger Niskanen.

Juuso Haarala var bästa FSS:are på tolfte plats. Haarala förlorade till Niskanen med 2.31,2. Ski Team Mäenpääs Ari Luusua slutade på 14:e plats.

Resultat, herrarnas 15 km fri stil:

1. Iivo Niskanen, Puijon Hiihtoseura 40.53,3

2. Juho Mikkonen, Vuokatti Ski Team Kainuu +29,0

3. Ristomatti Hakola, Jämin Jänne +32,6

4. Joni Mäki, Pyhäjärven Pohti +1.06,3

5. Perttu Hyvärinen, Puijon Hiihtoseura +1.26,1

---

12. Juuso Haarala, IF Minken +2.31,2

14. Ari Luusua, Ski Team Mäenpää +2.38,7

35. August Högnabba, IF Åsarna +4.34,5

46. Alexander Ståhlberg, Norrvalla Ski Team +5.16,0

53. Joachim Gustafsson, IF Femman +5.47,2

60. Remi Lindholm, IF Minken +6.05,9

65. Jonas Nordström, IF Sibbo-Vargarna +6.19,7

67. Eric Storvall, IF Åsarna +6.31,3

68. Johannes Vuorela, IF Minken +6.31,3

82. Viljam Knif, IF Åsarna +7.54,9

84. Hugo Karlström, IF Åsarna +8.04,6

100. Christian Kronberg, IF Minken +8.59,4

104. Oscar Högnabba, IF Åsarna +9.17,5

107. Alex Svartsjö, IF Femman +9.19,9

113. Johan Gustafsson, IF Femman +9.47,9

121. Patrick Kronberg, IF Minken +10.13,7

122. Benjamin Sundqvist, IF Minken +10.14,1

125. Axel Aurén, IF Åsarna +10.36,4