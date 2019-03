"Vi kom med helikopter - det var svårt att se" - Caroline Haga berättar om hur det kändes att möta det demolerade landskapet i Moçambique

Caroline Haga från Finlands Röda Kors var en av de som mötte förödelsen i Moçambique efter cyklonen Idais framfart. Hon åkte till staden Beira i helikopter och fick se en stad totalt dränkt i vatten och där knappt ett enda hus stod kvar.

Caroline Haga är nyss hemkommen från Moçambique där hon under de senaste veckorna jobbat med rapportering för Röda Korsets räkning. Haga hör till de första som kunde ta sig till Beira efter att cyklonen Idai dragit över Moçambique.

Hamnstaden Beira med en halv miljon invånare hörde till de områdena i landet som i princip totalförstördes.

Då cyklonen drog över landet befann sig Haga i Moçambiques huvudstad Maputo.

- Planen var att ta sig med flyg till Beira, men alla flyg blev avbokade och då bestämde vi oss för att ta bil. Så åkte vi tio timmar och så hörde vi att man inte kommer in i staden eftersom alla vägar var översvämmande, då tog vi helikopter.

Barn i staden Tica. Barn i staden Tica. Bild: EPA-EFE/IFRC/FINNISH RED CROSS/BENJAMIN SUOMELA

Hela området kring Beira var täckt av vatten. Övervämmade områden efter cyklonen Idai nära staden Beira Bild: AFP / Lehtikuva

Haga och hennes kolleger var alltså på plats i Beira först några dagar efter att cyklonen härjat som värst.

- Fram till dess hade vi inte hört någonting om situationen. Vi försökte kontakta Mocambiques Röda Kors-arbetare på plats men man kom inte fram med telefon och det fanns inte internet så vi visste inte alls vad som väntade oss där.

När Haga väl befann sig i helikoptern och kunde blicka ut över Beira möttes hon av total förödelse och enorma vattenmassor.

- Det var svårt att se. Vi kom med helikopter och såg staden uppifrån och vi såg översvämningarna, och det var knappt ett enda hus som inte skulle ha påverkats av situationen. I det här skedet visste vi inte ännu om det värsta, situationen utanför staden och översvämningarna där.

Telekommunikationen totalt ur spel

Över 400 människor har dött i sviterna av cyklonen Idai och de massiva översvämningarna som drabbat landet. FN meddelar att 1,85 miljoner människor i landet påverkats på något sätt av cyklonen.

Över 120 000 har varit tvungna att lämna sina hem, berättar Caroline Haga.

- När vi kom fram visste vi redan att tusentals människor hade varit tvungna att lämna sina hem, och vi visste att det rådde stor nöd på allting. Det fanns ingen el, ingen telekommunikation, inga butiker var öppna och det fanns ingen mat och inget vatten för människorna, ingen hälsovård. Sjukhusen försökte hålla öppet men de hade också blivit drabbade.



En man står vid spillrorna av sitt hus i Nhamatanda. Man står vid spillrorna av sitt hus i Nhamatanda. Bild: Benjamin Suomela/Finnish Red Cross/IFRC

Först nästa dag kunde Haga och hennes kolleger flyga runt hela det drabbade området. Ett område på 3 000 kvadratkilometer var totalförstört efter störtfloden.

Hur var det för dig att ta in allting på plats?

- Som man kan tänka sig är det ganska svårt men jag har alltid sagt att jag tycker att det är viktigare att vi är där på plats än att vi inte är där, eftersom vi hjälper. Genom att rapportera kan man visa för världen vad som har hänt så att vi hoppeligen får stöd till att hjälpa.



Nöden är stor speciellt i Beiraområdet. Kinesiska hjälparbetare delar ut mat. Bild: imago images / Xinhua/ All Over Press

Den största utmaningen för hjälporganisationerna var att kommunicera med varandra, eftersom all slags kommunikation i princip var utslagen.

- Om en från mitt team gick någonstans måste vi bestämma på förhand var vi skulle mötas efteråt. När våra team åkte ut utanför staden så kunde man inte kontakta dem förrän de kom tillbaka.

Alla vägar ur spel

Att få fram hjälp till de värst drabbade områdena i Mocambique var oerhört svårt.

- Alla vägar in till Beira var översvämmande och den största utmaningen var att få in hjälp, det var bara med flygplan man kunde komma in och det är ett mycket litet flygfält.

Moçambique Moçambique ligger i sydöstra Afrika. Landet var tidigare en portugisisk koloni men blev självständigt 1975.



Många olika folkgrupper lever i Moçambique, och skillnaderna är stora mellan norra, centrala och södra delen av landet och mellan städerna och landsbygden. Landsbygden i norr är det fattigaste området. Folkgrupperna talar olika språk, men portugisiska är det officiella språket.



Moçambique har drabbats hårt av inbördeskrig, aidsepidemin och naturkatastrofer som översvämningar, torka och tropiska cykloner



Många människor är mycket fattiga, och många barn är undernärda. Det är stor brist på skolor och lärare och en hel del barn går inte i skolan. Bara ett fåtal fortsätter på gymnasium och universitet, och det är stor brist på välutbildade personer i landet



De flesta invånarna sysslar med jordbruk



Yta: 802 000 kvadratkilometer

Folkmängd (2018): 30,5 miljoner invånare

Huvudstad: Maputo

Folkrikaste städer (2014): Maputo (1,2 miljoner invånare)

Statsskick: republik

Statsöverhuvud: Armando Guebuza (president)

Viktigaste språk: portugisiska, makua

Källa: Nationalencyklopedin

Fortsättningsvis är väldigt många vägar översvämmade och Röda Korset räknar med att läget kommer att vara svårt en tid framöver.

- Situationen är fortfarande akut i landet.

De värst drabbade människorna bor på hjälpcenter och Röda Korset försöker så snabbt som möjligt få mat och vatten dit så att människorna kan börja bygga upp sina liv igen.



Hemlösa i ett hjälpcenter i Beira. Hjälpcenter i Beira. Bild: Benjamin Suomela/Finnish Red Cross/IFRC

Situationen är tyvärr kritisk för tillfället eftersom flera fall av kolera påträffats. På fredagen rapporterades det om långt över 100 fall av kolera, och de sjuka befinner sig i och omkring just kuststaden Beira.

- Tyvärr så väntar vi oss fler fall och det är nu det som vi har väldigt bråttom med, säger Haga.

Rent vatten och god sjukvård är otroligt viktigt för att undvika en epidemi.

Ett fältsjukhus i Beira. Fältsjukhus i Beira. Bild: TIAGO PETINGA/European Pressphoto Agency EPA

Finska Röda Korset har skickat ett fältsjukhus till Mocambique tillsammans med kanadensiska Röda korset, och sjukhuset kan hjälpa 150 000 människor.

Sjukhuset åkte iväg från Finland på torsdag kväll med läkare och sjukskötare. Också ett stort fraktplan kom in med hjälp för över 31 000 människor.

- Det är absolut det viktigaste att inte få en epidemi till ett område där människor redan gått igenom så mycket.

Att hämta hjälp till landet har varit svårt eftersom man inte kommer in och ut från Beira med bil.



Byn Dondo översvämmas till följd av en cyklon.

Läget är fortfarande akut

- Normalt skulle vi föra in hjälp med lastbilar men för tillfället har det varit helt omöjligt och vi har varit tvungna att använda flygplan. Det har nog varit mycket logistiska problem.

Röda Korset kommer att bistå landet i åtminstone två år framöver, berättar Caroline Haga.

- Människor är inte längre i livsfara eftersom vi har lyckats rädda alla från översvämningarna, men det är ännu akut och allting behövs och det kommer att vara akut ännu i flera månader.

Återuppbyggnaden av hela området kommer att ta längre.

- Situationen är otroligt svår för många eftersom de förlorat sina hem, sin egendom, sin försörjning.



Brittiska hjälparbetare. Brittiska hjälparbetare. Bild: EPA-EFE/CPL TIM LAURENCE /BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Trots all misär så har de drabbade människorna klarat sig förvånansvärt bra.

- Det är helt otroligt hur de har orkat och ser positivt på situationen. Jag har varit på centren och talat med människor, där lagar de mat tillsammans och försöker komma framåt i livet, väntar på att de kan komma hem i något skede och börja bygga upp sina liv. Man tänker själv på hur man skulle klara sig i en sådan situation, men det är helt otroligt hur starka människor de är.