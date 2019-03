Krista Pärmäkoski fick soloåka till tredje FM-guldet för veckoslutet – Niskanen klättrade upp till tvåa, Mononen knep brons

Det skulle ha krävts något extraordinärt för att snuva Krista Pärmäkoski på FM-guldet i jaktstarten med klassiskt teknik på söndagen. Till slut klarade inte resten av täten ens av att knappa in på försprånget. Kul, säger den nu elvafaldiga FM-guldmedaljören själv.

Krista Pärmäkoski fick inleda jaktstarten 55 sekunder före den närmaste utmanaren Anne Kyllönen på söndagen. Det blev en soloåkning över 10 kilometer som resulterade i karriärens elfte individuella FM-guld.

Men hur bra är formen egentligen just nu?

– Så bra så att man vinner tre FM-guld på en och samma helg, skrattar Pärmäkoski i Yles tv-intervju.

– Det var riktigt kul att åka i dag. Fästet var bra och nu återstår det bara två tävlingar innan semestern. Jag sade för en vecka sedan att jag kunde fortsätta säsongen hur länge som helst, men nu känner jag nog att det börjar räcka, fortsätter hon.

Piippo stod över, Niskanen och Mononen vassast av resten

Om silvret blev det däremot en kamp. Eveliina Piippo, som tog brons i fri stil på lördagen, stod över jaktstarten på grund av att hon inte kände sig frisk och istället var det Anne Kyllönen, Kerttu Niskanen och Laura Mononen som gjorde upp om resten av medaljerna.

Halvvägs in i loppet började gårdagens silvermedaljör tappa och i det sista motlutet satte Kerttu Niskanen sedan in sin stöt – och knep silvret.

– Jag väntade bara på den där sista backen, berättar Niskanen för Yle.

– Jag hade ingen chans att hållas med då hon valde att rycka, säger i sin tur Mononen.

Julia Häger var bästa FSS:are i farten i jaktstarten. Häger lyckades knipa fyra placeringar och slutade tolva. IF Minken-lagkamraten Andrea Julin halkade efter från start och avbröt loppet. IF Femmans Linnea Henriksson klättrade upp fem placeringar till 14:e plats.

Resultat, damernas jaktstart:

1. Krista Pärmäkoski, Ikaalisten Urheilijat 29.34,1

2. Kerttu Niskanen, Vieremän Koitto +1.03,2

3. Laura Mononen, Hämeenlinnan Hiihtoseura +1.07,7

4. Anne Kyllönen, Kainuun Hiihtoseura +1.20,9

5. Riitta-Liisa Roponen, Oulun Hiihtoseura +2.08,7

---

12. Julia Häger, IF Minken +4.53,9

14. Linnea Henriksson, IF Femman +5.10,3

22. Hanna Ray, IK Falken +6.12,9

46. Josefin Sandvik, IF Brahe +10.22,9

53. Linnea Halonen, IF Femman +11.16,6

56. Jennie Lindvall, IF Åsarna +11.45,6

58. Jennifer Antell, IF Femman +11.55,0

70. Erika Storbacka, IF Femman +14.35,1

73. Fanny Storvall, IF Femman +15.34,9

74. Anna-Kajsa Lall, IF Femman +15.55,0