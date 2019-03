Några hundra personer samlades vid moskén i Mellungsbacka för att demonstrera mot hatretorik

Under söndagen ordnades en demonstration vid moskén i Mellungsbacka för att protestera mot hatretorik och de senaste tidernas påhopp mot bland annat riksdagskandidater.

Ajak Majok är en av de som organiserade evenemanget och enligt henne handlar det om att visa att det inte finns plats för hatretorik.

– Vi ville ordna det här för att det inte finns utrymme för hat här och att det inte finns rum för att göra varandra illa, säger Majok.

Tuula Mohamud var en av de som deltog i demonstrationen och hon är på plats på grund av att hon är muslim och önskar att inget illa ska hända i hennes hemknutar.

– Jag deltar också för att vi i Finland alltid haft religionsfrihet och alla har levt sida vid sida i lugn och ro, och så vill jag att det är också i fortsättningen, sade Mohamud.

Under evenemanget kunde deltagarna också hänga upp budskap och hälsningar för ett öppet samhälle och acceptans på staketet vid moskén.

Budskap hängda på staketet vid moskén i Mellungsbacka. Bild: Yle/ Axel Nurmio

Juudit Hurtig var en av dem som hängde upp en lapp på stängslet och hennes budskap är "We are one", alltså vi är ett.

Juudit Hurtig. Juudit Hurtig håller upp en lapp vid ett staket. På lappen står det we are one. Bild: Yle/ Axel Nurmio

– Det är den viktigaste saken för mig, vi är inte olika och vi är tillsammans, säger Hurtig.

Vid moskén hade över 200 personer samlats. Majok glädjer sig för att så många personer deltog i evenemanget.

– Jag är jätteglad och jag tycker att det är så vackert att det är så många människor här!

Människor samlades vid moskén på söndagseftermiddagen. Folk samlade vid moskén i Mellungsbacka. Bild: Yle/ Axel Nurmio

Efter terrorattackerna mot moskéerna i Christchurch i Nya Zeeland klottrades också moskén i Mellungsbacka ner flera gånger med rasistiska och islamofobiska uttryck.

Under evenemanget uttrycktes också oro för påhoppen mot riksdagskandidater som är ute på fältet och gör kampanj.

Tuula Mohamud som var med på demonstrationen har själv inte upplevt problem i sin vardag av ett hårdare samhälle, men hon har hört av sina bekanta om en ökad ilska.

– På sociala medier märker man nog av det. Jag har också hört av mina bekanta som är med i valkampanjer att det finns mycket ilskna människor, säger Mohamud.

Majok som är en av arrangörerna för demonstrationen och också själv riksdagskandidat har personligen fått uppleva hat.

Ajak Majok. Ajak Majok vid moskén i Mellungsbacka. Bild: Yle/ Axel Nurmio

– När man är svart i ett land som är vitt måste man lära sig hur man ska leva med hat, konstaterar Majok.

Hon påpekar ändå att det är en minoritet som står för hatet.

– Det är inte många som står för hatet, men de utsätter människor som ser ut som jag. Däremot har jag ändå fått kärlek av många, många finländare, säger Majok.