Niskanen väntat suverän i FM-jaktstarten – Hakola knep silvret efter ursinnig spurtstrid: "Visste att han skulle försöka sig på det där"

Lika som Krista Pärmäkoski pallade också Iivo Niskanen för trycket och tog en solklar seger i jaktstarten i Äänekoski på söndagen. Om silvret blev det däremot en frenetisk kamp – som till slut gick till Ristomatti Hakola.

Med en halv minut ner till resten var det egentligen avgjort redan från start. Iivo Niskanen skulle ta sitt tredje raka FM-guld på söndagen.

Tävlingen gick helt enligt Niskanens planer. ”Kungen av klassiskt” stakade stadigt på och lyckades dessutom öka på avståndet ner till resten med en minut.

– Jag tog nog inte segern för givet, intygar Niskanen i Yles tv-intervju efteråt.

– Allt måste klaffa i längdåkning. Men mina skidor fungerade bra i dag och jag kunde åka avslappnat, så man måste vara nöjd. Jag vet inte riktigt... det är alltid kul att få tävla mot killarna och utmana dem, men... nå det var riktigt kul att åka här, fortsätter han.

Hård kamp om silvret

Juho Mikkonen och Ristomatti Hakola slutade tvåa respektive trea bara några sekunder från varandra i fristilsloppet på lördagen. Med andra ord såg många fram emot en spurtkamp mellan de två utpräglade sprintexperterna.

Strax efter den sista mellantiden kom stöten. Mikkonen skruvade upp tempot rejält med knappa kilometern kvar av loppet.

– Men han kommer nog inte att komma loss, slog expertkommentator Glenn Lindholm bestämt fast.

Mikkonen kom inte loss. På upploppet var Ristomatti Hakola i en klass för sig och knep silvret.

Ristomatti Hakola var starkare på slutet. Ristomatti Hakola. Bild: Vesa Pöppönen / AOP

Åkarna log brett i målområdet och gratulerade varandra.

– Jag visste att han skulle försöka sig på det där, konstaterar ”Rise” i den gemensamma tv-intervjun efter loppet.

– Jo, jag försökte göra ett ryck, men han hölls bara där ändå, flikar Mikkonen in.

– Vi visste nog att det här skulle bli en het strid. En lyckad dejt, tillägger Hakola.

Ski Team Mäenpääs Ari Luusua slutade åtta och IF Minkens Juuso Haarala knep tolfteplatsen i tävlingen. 16-årige Alexander Ståhlberg avslutade sin debuthelg på seniornivå med en gedigen insats och steg upp till 28:e plats.

Resultat, herrarnas jaktstart:

1. Iivo Niskanen, Puijon Hiihtoseura 41.21,0

2. Ristomatti Hakola, Jämin Jänne +1.30,4

3. Juho Mikkonen, Vuokatti Ski Team Kainuu +1.33,6

4. Perttu Hyvärinen, Puijon Hiihtoseura +3.02,2

5. Anssi Pentsinen, Vantaan Hiihtoseura +3.28,3

---

8. Ari Luusua, Ski Team Mäenpää +4.29,5

12. Juuso Haarala, IF Minken +5.30,0

28. Alexander Ståhlberg, Norrvalla Ski Team +8.55,3

29. August Högnabba, IF Åsarna +9.02,9

45. Jonas Nordström, IF Sibbo-Vargarna +11.43,6

53. Joachim Gustafsson, IF Femman +13.15,3

58. Eric Storvall, IF Åsarna +13.55,2

64. Alex Svartsjö, IF Femman +14.30,8

70. Christian Kronberg, IF Minken +16.23,7

73. Hugo Karlström, IF Åsarna +16.53,6

75. Patrick Kronberg, IF Minken +17.01,3

79. Benjamin Sundqvist, IF Minken +18.22,4

89. Axel Aurén, IF Åsarna +21.08,8