Bottas körde med plastpåse under framvingen – andraplatsen i Bahrain gav historisk milstolpe

Valtteri Bottas blev den tionde föraren i historien att köra ihop 1000 poäng i formel 1. Bottas hade en del problem i söndagens GP i Bahrain men körde till slut i mål som tvåa. Det var inget perfekt race, säger finländaren.

Efter säsongens två första tävlingar i formel 1 är det fortsättningsvis Valtteri Bottas som toppar VM-serien. Bottas vann premiären i Australien och i söndags körde han i mål som tvåa i Bahrain bakom stallkamraten Lewis Hamilton.

Mercedes knep en dubbelseger då Ferraris Charles Leclerc, som var på väg mot sin första triumf i karriären, fick problem med motorn och tappade många hästkrafter då drygt tio varv återstod av tävlingen.

– Jag fick en bra start men på det andra varvet gjorde jag ett misstag i första kurvan och tappade två placeringar. Vinden gjorde tävlingen svår, jag gjorde en del misstag och hade svårt att hålla rytmen.

– Under loppet fastnade också en plastpåse under framvingen och det påverkade farten. Det var inget perfekt race men lyckan var på vår sida i slutet. Jag tar emot poängen, speciellt med tanke på all otur jag hade förra året, säger Bottas.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc och Valtteri Bottas sprutar champagne på prispallen Bild: xpbimages.com

Bottas nådde upp över 1000 poäng

Bottas fick 18 poäng efter andraplatsen och hans totala poängsaldo under karriären är nu 1007. I Bahrain blev han den tionde föraren genom tiderna att nå 1000 poäng.

Lewis Hamilton toppar den här statistiken med 3061 poäng medan Kimi Räikkönen är fyra med 1821 poäng.

Värt att komma ihåg är att poängräkningen ändrades 2010 och innan dess fick segraren 10 poäng jämfört med 25 poäng nu. 2014 delades det också ut dubbla poäng i säsongsavslutningen i Abu Dhabi.

Historisk poängställning: 1. Lewis Hamilton 3061 poäng

2. Sebastian Vettel 2767

3. Fernando Alonso 1899

4. Kimi Räikkönen 1821

5. Nico Rosberg 1594,5

6. Michael Schumacher 1566

7. Jenson Button 1235

8. Felipe Massa 1167

9. Mark Webber 1047,5

10. Valtteri Bottas 1007

-----------

22. Mika Häkkinen 420

60. Keke Rosberg 159,5

77. Heikki Kovalainen 105

120. Mika Salo 33

193. Jyrki Järvilehto 10

"Hans tid kommer"

Sett över hela helgen var Leclerc den bästa föraren i Bahrain och han har av många pekats ut som den moraliska segraren i säsongens andra tävling.

Trots att Bottas fick en bättre placering tack vare Leclercs problem så lider han också med en unge monegasken.

– Charles hade otur, han var stark hela helgen men hans tid kommer. Jag var tvungen att vänta i över 80 tävlingar på min första seger.

– Trots ett svårt race så är jag glad över den här poängskörden eftersom det faktum att man är konsekvent kommer att var nyckeln i slutändan, säger Bottas.

Charles Leclerc. Charles Leclerc står med armarna i kors Bild: imago images / HochZwei/ All Over Press

Leclerc gräver heller inte ner sig trots att han inte fick kliva högst upp på prispallen.

– Det är min första pallplacering i formel 1 så jag känner att jag borde njuta av det. Det fanns mer att få och det här är inte det resultat vi ville ha men vi ska vara glada över tredjeplatsen, säger han.