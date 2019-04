"Ingalunda slutet för professionell damishockey" – CWHL:s nedläggningsbesked öppnar för ett samarbete mellan NHL och NWHL

Så som det ser ut nu kommer det endast att finnas en proffsliga för damer i Nordamerika nästa säsong. Den kanadensiska ligan, CWHL, meddelade på söndagskvällen att de lägger ner verksamheten.

Beskedet kom som en chock för spelarna i ligan – bland dem Noora Räty och Venla Hovi. Men åtminstone Räty säger att hon inte är besviken.

– Visst kom det som en överraskning, men då en dörr stängs så öppnar sig en annan. Håll koll på eventuella nyheter, skriver hon på Twitter.

Bild: EPA / All Over Press

Noora Räty. Noora Räty. Bild: EPA / All Over Press

Många anser nämligen att CWHL:s besked innebär att ligan i USA, NWHL, kommer att ta en allt större roll.

NWHL gav ut ett pressmeddelande på söndagskvällen, där man bekräftade att man redan höll på att diskutera en eventuell sammanslagning med CWHL.

– Planen var att fortsätta diskussionerna i april, skriver ligan.

CWHL:s kommissionär Jayna Hefford säger ändå till The Athletic (bakom betalmur) att det inte handlade om något gemensamt beslut som skulle ha fattats med NWHL eller NHL.

– Vi märkte helt enkelt att det inte längre är ekonomiskt hållbart att hålla igång verksamheten, säger hon.

Många har väntat på NHL att ställa sig bakom en proffsliga för damer, men kommissionären Gary Bettman har tidigare konstaterat att NHL inte tänker ”agera domare” mellan CWHL och NWHL.

Efter gårdagens besked konstaterade vicekommissionären Bill Daly för Sportsnet att ligan ”fortfarande vill stöda damers möjlighet att spela professionell hockey”. Det är i praktiken klubbägarna som måste fatta beslut om huruvida NHL ska ställa sig bakom NWHL och till vilken omfattning.