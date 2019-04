Islossningen på Borgå å två veckor tidigare än medeltalet

I år gick isen på Borgå å den 31 mars. Tidigare under 2000-talet har isen gått bara fyra gånger i mars månad, nämligen åren 2007, 2014, 2015 och 2016.

2015 är det år då isen gått som allra tidigast under 2000-talet – redan den 9 mars.

Den 24 april är det datum då isarna gått som allra senast under 2000-talet. Det var år 2003.

Åren 2009-2012 har isen gått inom en tidsrymd på fyra dygn - mellan den 11 och 15 april.

Bryggan hann inte segla långt innan Räddningsverket fångade in den. Nu ligger den förtöjd vid en flytande restaurangterrass i väntan på bogsering tillbaka.

Isen tog förtöjningsbrygga

Oftast sker islossningen utan större dramatik. I år slet sig en av stadens båtbryggor vid Maren och började driva med isflaken mot åns utlopp.

Långt hann inte bryggan driva med vårflödet. Räddningsverket i Östra Nyland larmades och lyckades fånga in bryggan strax före Alexandersgatans bro.

Mera dramatik var det för sex år sedan då isen packade sig i stora isvallar.

Då var staden tvungen att ta hjälp av en bogserbåt som jobbade med att dämma upp isvallarna – bland annat för att vallarna inte skulle söndra den restaurangterrass som flyter i ån i närheten av Alexandersgatans bro.

Solen gjorde under. Isen från Borgå å försvann.

Medeltalet slogs med två veckor

Under de 20 vårarna under 2000-talet är det april som dominerar statistiken för islossningen. Ofta har islossningen skett under den första veckan i april – mellan den 1 och den 10 april.

Om vi tittar längre tillbaka i tiden har åisen gått som allra tidigast den 25 februari. Det var 1990.

Allra senast skedde skedde islossningen år 1985. Då gick isarna den 25 april.

Ett genomsnittligt datum för islossningen på Borgå å är den 13 april.