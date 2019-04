Blå framtids Sampo Terho vill avskaffa språkkrav och pikar SFP: Inte duger det ju ändå att man läst tvångssvenska

Blå framtids ordförande Sampo Terho vill skrota kraven på att statliga tjänstemän ska kunna svenska. I Svenska Yles partiledarintervju talar han för vars och ens rätt att själva fatta sina egna beslut. Inte minst ska folk själva få bestämma om de kör bil och äter kött.

Sampo Terho väljer att träffa Svenska Yle i sin barndoms Kyrkslätt. I Vitträsk har han badat som barn och nu badar han där om somrarna med sin treåriga dotter.

Arkitekttrion Saarinens, Lindgrens och Gesellius ateljéhem Hvitträsk är förstås också mer än så: en nationalromantisk ikon.

– De nationalromantiska konstnärerna beskrev redan på 1800-talet det finländska själslandskapet och lade grunden för vår kultur, säger Terho.

SAMPO TERHO

Ålder: 41

Bor: Tölö i Helsingfors

Politisk bakgrund: Ställde upp i riksdagsvalet för Sannfinländarna första gången 2003, men blev inte invald. Blev suppleant i EU-valet 2009 och efterträdde Timo Soini som parlamentariker 2011. Valdes in i riksdagen 2015 och utsågs till kulturminister i maj 2017. Bildade Blå framtid senare samma år.

Därför engagerade jag mig i politiken: Jag blev intresserad av politik som högstadieelev. Efter att ha träffat Timo Soini insåg jag att de traditionell partierna inte har svar på vår tids stora frågor: invandringen, skuldsättningen och att vi i väst och Finland har förlorat tron på oss själva och våra egna traditioner.

Politisk gärning jag är mest stolt över: Under den här regeringsperioden har vi skapat 135 000 jobb i det här landet.

Du beskriver Blå framtid som en del av den historiska finskhetsrörelsen, vilken roll ska det svenska språket ha i Finland?

– Det är klart att svenskan har haft en viktig roll i den finländska kulturen och kommer att ha det också i fortsättningen.

– Det enda jag själv aktivt arbetat för och kommer att fortsätta arbeta för är att vi ska sluta med den obligatoriska undervisningen i svenska.

Blå framtid vill också avskaffa alla krav på att tjänstemän ska kunna svenska, varför det?

– Vi har nu en situation där tvångssvenskan på alla utbildningsstadier motiveras med behörighetskraven. Därför måste hela systemet skrotas.

– Vi ska komma ihåg att inte ens SFP tror på att tjänstemannasvenskan garanterar service på svenska. Alltid när man ska centralisera någon verksamhet motsätter partiet sig eftersom man anser att de som jobbar på den nya enheten inte kan svenska tillräckligt bra trots att de läst tvångssvenska.

Piken riktar sig bland annat mot kraven på omfattande jour vid Vasa Centralsjukhus och oron för att svenskspråkiga patienter inte ska få tillräckligt god vård på sitt modersmål i Seinäjoki.

Vill satsa på poliser och vapen

Blå framtid anser ändå att riksdagsvalet först och främst handlar om säkerhet. Partiet vill begränsa invandringen och kräver 100 nya jaktplan och 1 000 nya poliser.

– Under nästa valperiod behöver vi de 64 jaktplan som experterna anser nödvändiga. Senare kan vi utöka flottan på 2020- eller 2030-talet. Poliserna behövs eftersom många brott blir outredda. Bristen på poliser gör att människor förlorar tron på rättsstaten.

Samtidigt vill ni sänka skatterna ...

– Jaktplanen kan man skaffa med lånade pengar eftersom det är fråga om en enskild investering. De tusen poliserna utgör en mindre utgift.

Enligt Terho är också klimatförändringen ett hot mot säkerheten, inte minst eftersom den hotar förvärra flyktingkrisen. Ändå varnar han för det som partiet i sitt valprogram kallar för “klimatfundamentalism”.

– Om någon vill avstå från kött är det okej. Men vi ska inte tvinga någon eller ens med skatter försöka påverka någon.

– Om någon vill skaffa en miljövänligare bil kan vi stöda det med morot men inte med käpp. Om vi stegvis avskaffar bilskatten har folk råd att skaffa nya bilar med mindre utsläpp.

Vad gör du själv?

– För mig passar det bra att avstå från semesterresor med flyg. Jag semestrar sällan utomlands, oftast reser jag i hemlandet eller på sin höjd i något grannland.

Lovar att aldrig bli sannfinländare igen

För Blå framtid handlar det här valet om att vinna eller försvinna. Partiet har nu 17 riksdagsledamöter, men enligt partimätningarna blir knappast många kvar efter valet.

Kan du tänka dig att någonsin återvända till Sannfinländarna?



– Nej.

Om du blir invald, lovar du väljarna att stanna i Blå framtid hela valperioden?