Game of Thrones-podden har återvänt!

Vi har alla väntat duktigt sedan 2017, då det senaste avsnittet av världens populäraste teveserie Game of Thrones gick att beskåda. Om två ynka veckor startar den efterlängtade sista säsongen, men podden med My Tengström, Ted Forsström och Anka Granroth startar redan nu.

Varje tisdag kommer du att få en knivskarp analys av det senaste avsnittet, men vi drar redan fram dolken och gör två specialavsnitt före åtråvärda nummer S08E01. Vårt första avsnitt, som handlar om var alla karaktärer befinner sig i handlingen just nu, finns redan på Arenan. Perfekt för dig som inte tänkt på Game of Thrones sedan 29.8.2017! Men också för dig som varje dag fantiserar om drakpenisar och/eller fastersex. Vårt andra specialavsnitt, som endast behandlar teorier och prognoser, går att lyssna på nästa veckas tisdag.

Men som seden sig bör så börjar vi också med att låta My, Anka och Ted svara på några frågor om den kommande säsongen.

MY: Jag har alltid älskat Tyrion men velat heja på Arya som den starka underdog-bruden hon varit. Tyvärr har hon fått så tråkiga berättelsekurvor så att jag har otippat nog blivit mera intresserad av Sansa. MEN min största favorit som jag hoppas att vi får se en massa av i säsong 8 är Lady Lyanna Mormont of Bear Island.

ANKA: Fortfarande Jon Snow, så klart. Eller Jon Snö som jag gärna kallar honom. Visst, han kan vara irriterande ärlig och rejäl (kan inte ens dra en vit lögn för att få till en vapenvila) men en mer älskvärd karaktär finns nog inte. Vargen Ghost (Gast på svenska) kommer på en stark andra plats.

TED: Oj, det växlar som vindarna i vinter. Just nu skulle jag säga att jag ganska starkt favoriserar The Hound. Gillar starkt hela hans båge och ser med förväntan fram emot var han landar. Det är väl något charmigt österbottniskt som tilltalar mig i en karl som är snäll mot barn men sen i nästa stund skriker åt soldater att han skändar deras lik om de dör med rena svärd.

MY: Serien har blivit bra på att döda alla hatobjekt till den vidd att det inte riktigt finns någon på min lista av karaktärer som jag önskar att sku försvinna. (En mening som bara är logisk när man pratar om Game of Thrones.) Till exempel älskar jag att hata Cersei så att jag hoppas att hon hålls i liv så länge som möjligt. Hur mycket jag än hatade Joffreys karaktär så blev serien avsevärt sämre efter att han försvann. Det här är en serie som behöver riktigt onda karaktärer för att få de goda karaktärerna att lysa. Men för att nämna en som kan dö: Robyn Arryn. En ointressant och irriterande pojkspoling.

ANKA: Många har redan dött. Finns det ens kvar någon irriterande typ? Cersei och Nattkungen måste ju finnas kvar för dynamikens skull. Kanske Qyburn? Hans experiment leder inte till något gott.

TED: Olly. Skämt åsido, han skulle gärna få komma tillbaks som en wight så han kunde dödas igen. Kanske i slutet på varje avsnitt av säsong 8? Som en kul grej liksom.

MY: Jag har alltid föreställt mig att det skulle bli Daenerys, men för att få ett mera otippat men tillfredsställande slut så hoppas jag nu på Sansa.

ANKA: Jon och Daenerys ska regera tillsammans. Hjärta.

TED: Jag tror jag svarar samma som förra gången, den som allra minst vill ha den. Tyrion ftk. Ftk står för "for the king", ni vet var ni läste det först.

MY: Jag är både livrädd och exalterad. Jag är rädd för att tv-seriemakarna kommer att ge oss ett otillfredsställande, ointressant och förutsägbart slut. Jag önskar innerligt att George R. R. Martin har varit mera involverad i den här säsongen än tidigare. Jag HOPPAS att vi kommer att få en massa hjärtskärande mord på våra favoritkaraktärer och överraskande vändningar. Hellre färre episka strider och flera smarta listiga kuppar. Med andra ord, jag hoppas de lagt mera pengar på manusskrivande än CGI.

ANKA: Att vi får se mer vargar - både Ghost och Nymeria (och hennes vargflock). Att Jaime gör rätt för sitt namn (Kingslayer) och slayar mad queen Cersei! Att Jon på något sätt lyckas sätta äran/hederligheten/vad det nu än är, åt sidan och strunta i att Dany är hans faster och därmed fortsätta romansen. Tyvärr tvivlar jag.

TED: FASTERSEX. Och till efterrätt så vill jag ha en episk strid mellan The Hound och Zombie-Mountain.