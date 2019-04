Pelle-Plast Österbotten har startat sin plastresa genom landet – följ med på kartan!

View this post on Instagram

Nu har Pelle-Plast Österbotten inlett sin resa från Vasa till Riihimäki, åtminstone är det meningen att han ska hamna där. Antingen för att brännas upp eller återvinnas. Du kan följa med PP:s resa via vår interaktiva karta på webben. Gå in och kolla! #pelleplastösterbotten #yleöb