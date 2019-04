Svenska Yle live 9.15: Följ med när Östnylands plastsändare startar sin resa

Det är dags att kicka i gång plastresan genom Svenskfinland!

Vi slänger ner en gps-sändare i ett plastinsamlingskärl i Borgå för att kunna följa med var plastskräpet åker sen.

Förhoppningen är att sändaren så småningom ska nå plaståtervinningsanläggningen i Riihimäki.

Vi träffar också disponent Johan Nyholm som är ordförande och informationsansvarig för Borgå disponentförening samt vd för Borgå OP-Disponentcentral.

Han har koll på varför allt fler husbolag skaffar insamlingskärl för plast.