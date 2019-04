Storspelande målvakt gäckade Sverige i VM-premiären, föll på straffar mot Tyskland: "Ineffektivitet in absurdum"

En storspelande Jennifer Harss i det tyska målet såg till att det blev nederlag i VM-premiären i Esbo för Sveriges damkronor. Tyskland vann matchen på straffar med 2–1 trots ett stort spelmässigt övertag för Sverige. "Det är ineffektivitet in absurdum", konstaterade SVT:s expertkommentator Jonas Andersson efter matchen.

Dels handlade det visserligen om ineffektiva svenskor, men också om en gedigen målvaktsinsats.

Jennifer Harss fick mota 36 puckar under matchen, men släppte bara in en under ordinarie speltid.

Sverige gick upp i en 1–0 ledning mitt i matchen när Sofia Engström hittade rätt, men Emily Nix kvitterade för Tyskland drygt fyra minuter senare.

Den tredje perioden förblev mållös, precis som den fem minuter långa förlängningsperionden och straffarna fick avgöra.

Det var endast Laura Kluge som lyckades överlista svenskarnas målvakt Sara Grahn och med den lyckades straffen knep Tyskland bonuspoängen i premiärmatchen.

– Det är ineffektivitet in absurdum. Det är inte den där sista kylan och inte trafik framför mål heller. De gör i princip allt annat rätt, men det måste Sverige jobba på, konstaterar expertkommentator Jonas Andersson på SVT Sport.

Damkronorna spelar sin följande match vid VM mot Tjeckien på lördag. I grupp spelar också Japan och Frankrike.

Tyskland vinner VM-premiären mot Damkronorna med 2-1 efter straffläggning.

Nu laddar vi om till nästa match på lördag mot Tjeckien 11.30 🇸🇪🏒 #Damkronorna pic.twitter.com/bPXhgl20oa — Tre Kronor (@Trekronorse) April 4, 2019

Resultat, dam-VM, Esbo, gruppspel:

Tyskland - Sverige 2–1, 1–1 (0–0,1–1,0–0)

29.53 0–1 Sofia Engström (Hanna Olsson, Melinda Olsson)

34.09 1–1 Emily Nix (Daria Gleissner, Kerstin Spieleberger)

65.00 2–1 Kerstin Spieleberger (straff)

Schweiz - Kanada senare

Frankrike - Japan senare

Finland - USA senare