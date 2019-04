NHL-kolumnen: Finländarnas säsong i ett nötskal – så har det gått för Aho, Barkov, Heiskanen och de övriga blåvita spelarna

Bild: All Over Press

Sebastian Aho och de övriga NHL-finländarna är under lupp i veckans NHL-kolumn. Sebastian Aho analyseras av Anders Nordenswan. Bild: All Over Press

Efter sex månader och 82 matcher per lag tar NHL:s grundserie slut på lördag. Dags att dra samman de bästa finländska spelarnas säsong 2018-2019.

Här följer en genomgång i alfabetisk ordning av alla som gjort minst 20 poäng.

Observera att klubbarna har i skrivande stund 1–2 matcher kvar av grundserien och att alla slutspelsplatser inte är utdelade.

Från A till T – våra bästa pojkar ”over there”



Aho Sebastian 21 år, Carolina Hurricanes 81 30+53=83 +25

Förväntningarna på spelgeniet inför säsongen var enorma. Nya coachen Rod Brind’Amour placerade Aho som förstecenter i ett lag med ett oerhört krävande spelsystem: Hurricanes vill kontrollera pucken och spela positionsfritt. Förstecenterns roll är så krävande den kan bli.

Igen har Sebastian Aho levt upp till alla förväntningar. Han har skjutit 30 mål och blivit en spelare som snittar över en poäng per match. Aho har en central roll i att Carolina för första gången sen 2009 år avancerar till slutspelet. Under de senaste veckorna har 21-åringen ändå för första gången under sin karriär sett lite stressad ut. Skotten vill inte gå in fast han skapar lägen på löpande band.

Egentligen skönt att en så ung kille ännu inte är den perfekta spelaren. Vilket han är på väg att bli.

Armia Joel 25, Montreal Canadiens 56 13+9=21 +1

Flytten från Winnipeg till Montreal betydde för den forne artisten ett steg tillbaka mot hans ursprungliga spelarprofil. Från att ha varit en renodlad grovjobbare i Jets förväntas han i ”Habs” kunna ta en större offensiv roll och höra till lagets ryggrad.

Armias säsong har varit lite upp och ner. En skada på senhösten gjorde att han missade över 20 matcher. I det stora hela har Armia hela tiden varit en av det unga Canadiens viktigaste spelare i boxplay, men också stundvis visat att han igen kan bli en spelare för de två första kedjorna. Effektiviteten har ändå lämnat mycket att önska.

Tre viktiga mål under slutspurten mot en möjlig, om än osannolik, plats i playoff kan visa sig vara vändpunkten. Stora och skickliga Armia har i princip alla kvaliteter en toppspelare behöver.

Barkov Aleksander 23, Florida Panthers 81 34+60=94 -5

Hundra poäng blir för mycket ännu i år, men Barkov har nu bara Jari Kurri och Teemu Selänne framför sig som effektivare finländare i NHL:s historia. Varken Selänne eller Kurri var ändå centrar. Så på sitt sätt är ”Sasha” helt unik, en förstecenter som är god förr en tresiffrig säsongpoängsumma i världens bästa liga.



Aleksander Barkov under ett spelavbrott i en av Floridas NHL-matcher. Bild: Icon Sportswire / AOP

Frågan är om det finns andra centrar än Crosby och McDavid som kan anses vara bättre än Barkov? Om inte en viss herr Aho skulle finnas, så skulle Barkov bilda sin helt egen klass bland finländska centrar.

Ett stort minus får han leva med – Barkov måste kunna leda Florida till slutspel.

Donskoi Joonas 26, San José Sharks 79 14+23=37 +10

Andra kontraktåret på ett två års papper går ut i vår. Vart är 26-årige Donskoi på väg? Nytt poäng- och målrekord blev det för några dagar sedan. Men 14 mål och 37 poäng är ändå inte riktigt det vad Sharks betalar för.

Donskoi är en offensiv och kreativ topp 6-spelare som borde göra över 20 mål och cirka 50 poäng för att inte tappa sin roll. Som forecheckande energispelare är han inte tillräckligt bra för att överleva i NHL. Pucktrollaren spelar för sin fortsatta NHL-karriär i slutspelet.

Filppula Valtteri 34, New York Islanders 71 15+14=29 +17

Tänk att det gått 11 år sen ”Valle” vann Stanley Cup med Detroit Red Wings. Finalspel blev det även 2009 och 2015 i Tampa Bay Lightning.

Att Filppula spelat i högklassiga lag och dessutom haft en viktig roll är orsaken till att GM Lou Lamoriello ville ha Filppula till Islanders förra sommaren. Och veterancentern har levererat.

Filppulas grundserie tog slut i och med en skada för ett par veckor sedan, men i 71 matcher spelade han en viktig roll som ledare för Islanders tredje kedja.

Extremt smart tvåvägsspel och ett och annat mål var precis vad nye Islanderscoachen Barry Trotz beställde. Filppulas kontrakt går ut, men han passar Trotz spelkoncept som handen i handsken. Comeback för Filppula nästa vecka.

Granlund Mikael 26, Nashville Predators 78 16+37=53 -8

Flytten från Minnesota till Nashville i början av mars har visat sig vara något av en kulturshock för Granlund. Han åkte iväg till Predators med 49 poäng och som en av Minnesotas absoluta nyckelspelare i bagaget. I Nashville visar statistiken på 14 matcher, ynkliga 1+3 i poäng och -6.



Mikael Granlund i Nashvilles tröja. Bild: Danny Murphy/Icon Sportswire/All Over Press

Coachen Peter Laviolette har inte fått nyförvärvet att passa i sitt pussel och envisas med att använda honom som vänsterforward. Det verkar lite besynnerligt att inte en kedja konstrueras tydligt kring Granlunds styrkor. De är för övrigt uppenbara, bara att se på hans statistik från Minnesota under de tre senaste åren – som högerforward.

Med slutspelet börjar en ny och ytterst viktig säsong för Mikael Granlund.

Heiskanen Miro 19, Dallas Stars 80 12+21=33 -10

FM-ligans bästa back förra säsongen har direkt tagit steget till en mycket högklassig NHL-back. Från och med sitt första byte har Heiskanen spelat ett förbluffande moget och komplett spel – speciellt med pucken.

En av säsongens tre bästa nykomlingar tillsammans med svenskarna Elias Pettersson och Rasmus Dahlin.

Med två matcher kvar av grundserien har Heiskanen stått för 33 poäng och spelar hela tiden över 20 minuter per match. Han är redan nu Finlands klart bästa spelskapande back. Dallas är på väg till slutspel – följande möjlighet för Heiskanen att imponera.

Hintz Roope 22, Dallas Stars 56 9+12=21 -9

Juniorvärldsmästaren från Helsingfors har minsann spelat in sig i Dallas och NHL under vintern. Tio poäng på de senaste tolv matcherna är nästan värt att kallas sensationellt då Stars kämpat om en plats i slutspelet. Och playoff blir det.

Storvuxna Hintz har nu lärt sig använda sina uppenbara fysiska styrkor och då han dessutom har ”bra händer” och skrinnar starkt, så kan här vara något stort på gång. För närvarande spelar han center i Dallas andra kedja mellan Mats Zuccarello och Jamie Benn!

Kapanen Kasperi 22, Toronto Maple Leafs 77 19+24=43 +13

Toronto är 24:e av 31 NHL-lag under de senaste tre veckorna. Leafs formsvacka får också Kasperi Kapanens målraka mot slutspelet att se svag ut. Dessutom har den vindsnabba finländaren inte ännu riktigt hittat tillbaka till formen innan hjärnskakningen som höll honom borta från isen i en dryg vecka.



Fortsätter Kasperi Kapanens karriär i Toronto Maple Leafs? Bild: All Over Press

I det stora hela har Kapanen ändå tagit ett enormt steg framåt under säsongen. Han hör nu till spjutspetsen i Leafs unga trupp.

Dessutom kan coach Babcock slänga in honom var som helst och veta att Kapanen gör nytta för sig. Kasperis bästa tid börjar nästa vecka. Han är en kille med starkt självförtroende som vill och vågar stiga fram när det spelas om stora saker.

Koivu Mikko 35, Minnesota Wild 48 8+21=29 -2

Lagkaptenens säsong tog slut i början av februari. Det var startskottet på Wilds omstart som lag.

Med lite tidsmässig distans till det som hände ser det ut som att i och med Koivus skada tappade ledningen tron på att nuvarande Wild-generation kan nå framgång. Nino Niederreiter, Charlie Coyle och Mikael Granlund fick gå i snabb takt efter att kaptenen var borta

Koivu själv då? Trots att han verkligen inte blir snabbare så var han fram till sin skada enormt viktig för Wild. Mer och mer blir Koivu en spelare som är som bäst i boxplay, powerplay och tekningar.

Han har en säsong kvar på sitt tvåårskontrakt och det känns ganska troligt att han tackar för sig i rinkarna nästa vår. Som kapten för Minnesota Wild – det enda NHL-lag han representerat.

Komarov Leo 31, New York Islanders 80 6+19=26 +16

Inte många som trodde han någonsin skulle spela i NHL. Ännu färre hade tippat på att Komarov återvänder i till NHL då han lämnade Toronto för Dynamo Moskva.

Förutom ”Leksa” själv var väl Islanders färska GM Lou Lamoriello den enda som trodde på en fortsättning i NHL efter förra säsongen. Så var det också Lamoriello som var Komarovs chef i Leafs. Han visste vad han ville ha

Om sandpapper kan ta en mänsklig form så skulle den vara Leo Komarov. Sådan har han varit också den här säsongen i ett starkt Islanders ytterst nyttiga tredje kedja.

Nu agerar Munsala IK:s gåva till NHL dessutom kedjans center efter Filppulas skada. Fortsättning följer: Komarov har tre år och åtta miljoner dollar kvar av sitt kontrakt med GM Lamoriello. ”Tougher than the rest”.

Kotkaniemi Jesperi 18, Montreal Canadiens 78 11+23=34 +2

Vilken debut: En 18-åring som klarar av att spela över 70 matcher som center under sin första NHL-säsong! Canadiens evigt småleende Björneborgskille (till skillnad från lagets oftast småleende andra björneborgare) är ännu skakig i det defensiva spelet och har därför inte fått mycket ansvar under slutspurten mot en plats i playoff. Men det är bagateller – här är något stort i görningen.

Egentligen känns det som att 59-årige coachen Claude Julien helt enkelt hör till fel generation för att våga lita på en tonåring från Finland när det riktigt gäller. Men Jesperis tid kommer.

18-åringen har en fenomenal blick för spelet (med puck), gör redan nu framspel i världsklass och vågar ta initiativ. Om Montreal går till slutspel så är det bara att hoppas på Juliens blick för spelare.

Laine Patrik 20, Winnipeg Jets 81 30+20=50, -24

Inget snack om saken. Patrik Laine har inte varit nära sin potential under grundserien 2018-2019. Fortfarande kan hans säsong räddas om Winnipeg går långt i slutspelet och Laine spelar en stor roll i framgången. Helst då så att det blir fler mål än assist.

För Laine mår bäst, spelar bäst och ger det bästa av sig själv via mål. Mål vinner matcher – Patrik Laine är en matchvinnare.



Patrik Laine på isen under ett spelavbrott. Bild: All Over Press

Hur tänker coach Paul Maurice gällande Laine? Precis när den nyskapade kedjan med en starkt spelande Laine, centern Kevin Hayes och Kyle Connor blivit den Jets-trio som oftast trummade på med långa anfall och avgjorde matcher så flyttades Connor bort från linan. Utan logisk orsak. Börjar undra om Jets är rätt lag för killen som skjutit 110 NHL-mål innan han fyllt 21 år.

Lehkonen Artturi 23, Montreal Canadiens 81 11+18=29 +9

Skyttekungen från SHL-slutspelet 2016 då Frölunda vann guld är nu inne på upploppet av sitt nykomlingskontrakt. Lehkonen har tillsvidare inte blivit den ”poängmaskin” som speciellt den sista säsongen i Europa lovade. Envisa skador har visserligen gjort hans spelande tidvis riktigt svårt, men för en spelare på väg in i NHL finns inga förklaringar. Inte ens fullgoda duger.

Därför är det härligt att se hur Lehkonen tar ut allt av Montreals jakt på en slutspelplats. Coach Julien flyttade i mitten av mars finländaren till ”Habs” andra kedja med centern Max Domi och Andrew Shaw.

Lehkonen har varit ypperlig i virvelvindstrion som avgjort livsviktiga drabbningar. 3+1 och +6 i de senaste sex matcherna lär garantera Artturi ett bra kontrakt i sommar.

Lindell Esa 24, Dallas Stars 80 11+21=32 +15

Lindells klubbkompis, supertalangen Miro Heiskanen, har gjort ett mål och en poäng mera än den fem år äldre Lindell. Skillnaden i plus/minus är 25 i Lindells favör.

Ordentligt i skymundan av våra klarast lysande NHL-stjärnor gör Lindell sin tredje säsong i Dallas första backpar som säkrande ”wing man” till artisten Jon Klingberg. Statistiken visar att han gör det jobbet oerhört bra.

Lindell har gått stadigt framåt varje säsong och nu då Dallas når slutspel för första gången under Lindells tid så hör han till lagets kärngrupp. 2+1 i de senaste sex matcherna, när Dallas febrilt kämpat om att ta sig till playoff, visar hur han kan kliva fram då det gäller.

Just nu är Esa Lindell Finlands mest kompletta back.

Nutivaara Markus 24, Columbus Blue Jackets 78 4+16=20 +2

Ännu en finländare som är inblandad i slutspelsracet hela vägen till målstrecket. Den spelskickliga och åkstarka backens säsong har definitivt inte varit dålig. Ändå är det omöjligt att inte vara lite besviken. Främsta orsaken är poängmängden som verkar bli mindre än förra säsongens 23.

Nutivaara är en back som ännu utvecklas. Hans största styrkor kommer fram då det egna laget äger pucken.

Han har i år en genomsnittlig istid per match på snäppet under 18 minuter, oftast i andra backparet. Därför skulle det kännas logiskt med en poängsumma på minst 30. Nutivaara har potentialen, men ingen kommer att servera honom en större roll. Han måste ta den.



Rantanen Mikko 22, Colorado Avalanche 74 31+56=87 +13

Den tredje finländska verkliga världsspelaren. Missar de åtta sista matcherna av grundserien, men kan förhoppningsvis vara med då slutspelet kör igång – för visst kommer Avalanche att ta sig dit. Rantanens höstsäsong lovade som bäst ett slutsaldo på cirka 130 poäng och då ledde han NHL:s poängliga i flera veckor.



Mikko Rantanen, Colorado Avalanche Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Takten avtog då coachen Jared Bednar spräckte första kedjan med Rantanen, Nathan MacKinnon och Gabriel Landeskog för att få djup i laget. Ändå skulle Rantanen utan den försmädliga skadan ha kunnat nå 100 poäng.

Nousiskillen hann i alla fall visa sig vara den perfekta moderna powerforwarden: verkligt stor, stark och målfarlig, men med finfina spelskapande egenskaper.

Ristolainen Rasmus 24, Buffalo Sabres 77 5+36=40 -43

Vad skall man riktigt tro och säga om den här killen? Han är poängbäst bland de finska backarna och blåvit speltidskung utan konkurrens. Dessutom har han en monsterfysik som häromveckan fick Aleksandr Ovetjkin att se ut som om han kört in i en stenvägg.

Och så kan ”Rasse” plötsligt finta bort två motståndare och sprätta pucken i måltaket med klubban mellan sina egna ben.

Samtidigt är han så fruktansvärt slarvig i försvarsspelet och läser situationer helt fel. Alltså: -43!

Handlar det om att Ristolainen har allvarliga brister i speluppfattningen? Eller är han bara omotiverad att göra sitt bästa i ett Sabres som aldrig når slutspel och där superlöftet Rasmus Dahlin redan nästa säsong är självskriven som lagets viktigaste back?

Hoppas Ristolainen trejdas.



Teräväinen Teuvo 24, Carolina Hurricanes 81 20+54=73 +28

Efter den här säsongen finns det inte längre någon som placerar ett ”men” i sin beskrivning av Teuvo Teräväinen. Han har haft en direkt avgörande roll i Carolinas otroliga upphämtning som tog laget till slutspel. Det efter att Carolina vid jul låg tio poäng från strecket.

Under de senaste veckorna har Teräväinen faktiskt varit vassare poängmässigt än Sebastian Aho.



Teuvo Teräväinen avlossar ett skott. Bild: Icon Sportswire

Många trodde att ”Double T” skulle sluta producera poäng när han i och med Nino Niederreiters ankomst flyttades från paradkedjan till andra linan. Nix.

Istället har Teräväinens spelskicklighet lyft både kedjans center Jordan Staal och nykomlingen Andrei Svetjnikov till en ny nivå. Dags att glömma bilden av en humörspelare. I år har Teuvo Teräväinen blivit en stabil klippa. +28!

Och ännu en spelare.

Olli Määttä har inte nått 20 poäng, men han finns med här ändå.

För det första missade Määttä 20 matcher på grund av skada. För det andra så är den dubble Stanley Cup-vinnaren en otroligt duktig defensiv back.

Hans comeback gör Penguins försvar mycket stabilare då slutspelet börjar. Förra våren var Määttä tvåa i Pittsburghs +/-. Trots bara två egna poäng.

