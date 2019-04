Plastingen vilar i Hyvinge - Yle Västnylands plastsändare är nästan framme

Vår plastburk med sändare, Plastingen, har de senaste dagarna befunnit sig i Hyvinge tillsammans med Österbottens Pelle Plast. Där kan de i värsta fall vänta i ett par månader innan färden fortsätter.

Orsaken de att håller till där, i stället för att åka vidare till ändstationen i Riihimäki, visar sig vara att reservlagret finns i Hyvinge.

- All förpackningsplast kommer till Riihimäki, men den kommer inte som en jämn ström utan ibland är det en last per dag, och rekord var 14 laster inom en dag, förklarar Mikko Koivuniemi, chef för produktionsled vid Fortum som sköter plaståtervinningen.

Tisdagen den 2 april dumpade Svenska Yle sändarförsedda plastskräp i insamlingskärl på fem orter runtom i Svenskfinland. I Västnyland började resan vid ett insamlingskärl i Pojo.

Experimentet görs som en del av Svenska Yles kampanj Älskade plast.

Packas i balar

Nu väntar alltså Plastingen snällt på sin tur vid lagret i Hyvinge. Det kan bli en väntetid på upp till ett par månader, varnar Koivuniemi.

- Det handlar helt enkelt om tur när de anländer till Riihimäki, vissa kommer direkt, säger han.

Trots att Plastingen och kompisen Pelle Plast är i samma stad så har de registrerats på olika adresser. Det beror på att lagerområdet är väldigt stort, förklarar Koivuniemi.

Plasten mals ner till pelletar. Händer som håller i gröna plastpelletar ovanför ett stort fabrikskärl. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Medan de väntar i Hyvinge packas de i balar med övrigt plastskräp. I Riihimäki rivs sedan balarna upp och därefter sorteras skräpet enligt typ av plast. Sådant som inte hör hemma i plaståtervinningen avlägsnas.

"Finländarna är duktiga på att sortera"

Efter sorteringen tvättas produkterna fria från matrester och etiketter och därefter mals de ner till plastpelletar som används av plastindustrin.

Koivuniemi vill passa på att berömma oss för hur duktiga vi är på att återvinna plast.

- Finländare är väldigt bra på att återvinna. Vi har överraskande sällan stött på några allvarligare missar bland skräpet. Oftast är det just det som hör hemma i plaståtervinningen som finns där. Fortsätt enligt samma modell, uppmuntrar han.