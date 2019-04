Tusk föreslår flexibel "flextension" - men May vill ha en senareläggning av brexit fram till 30 juni

Europarådets ordförande Donald Tusk föreslår nu att Storbritannien ska erbjudas en tolv månader lång flexibel senareläggning av brexit. Det rapporterar BBC. Samtidigt ber May om ett kortare uppskov, fram till den 30 juni.

Om BBC:s rapport stämmer och Tusks förslag ska förverkligas måste hans plan först godkännas enhälligt vid EU-ledarnas extrainsatta toppmöte nästa onsdag, den 10 april.

Hans plan skulle tillåta Storbritannien att lämna EU tidigare än om ett år, så fort det brittiska parlamentet godkänner ett utträdesavtal.

Just nu riskerar Storbritannien att krascha ut ur EU utan avtal den 12 april om inget brexitavtal godkänns. Det brittiska parlamentet har röstat nej till premiärminister Theresa Mays avtalsförslag redan tre gånger.

Idag - fredag - fortsätter förhandlingarna mellan premiärminister May och oppositionsledaren Jeremy Corbyn. De försöker hitta en kompromiss kring utträdesavtalet som parlamentet kunde rösta om före den 10 april när EU-ledarna samlas i Bryssel för att ta ställning till en eventuell senareläggning av brexit.