Heikkinen bjöd Niskanen på ordentlig fajt i karriärens sista stafett – Puijon Hiihtoseura vann tävlingen och cupen

Matti Heikkinen såg till att Vantaan Hiihtoseura var med i guldkampen efter två etapper. Matti Heikkinen åker fristil Bild: Vesa Pöppönen / All Over Press

Matti Heikkinen och Iivo Niskanen gick en stenhård kamp mot varandra på den andra etappen i finska cupen. Duon skapade en stor lucka till de övriga lagen och till slut gick segern i överlägsen stil till Puijon Hiihtoseura.

Matti Heikkinens långa och framgångsrika karriär lider mot sitt slut. Under helgen i Övertorneå gör han sina sista tävlingar i karriären.

I dag ställde han upp i stafetten för Vantaan Hiihtoseura och tog hand om den andra etappen där han bland annat ställdes mot Iivo Niskanen. På den etappen var det sedan inget snack om vilka åkare som var starkast.

Niskanen skruvade upp farten på det andra varvet av tre och Heikkinen följde. Duon körde stenhårt och fick en lucka på nästan 50 sekunder till den sista växlingen.

– Det var en tuff kamp med Iivo, man mot man. Jag fick med mig en bra känsla från karriärens sista stafett, sade Heikkinen till Yle efter sin insats.

Hyvärinen avgjorde på ankaretappen

På den sista etappen klarade inte Vandas ankare Waltteri Vinkanharju av att följa i Perttu Hyvärinens tempo och Puijon Hiihtoseura knep en överlägsen seger.

– Genast då vi fick ihop laget så höjde vi på målsättningarna. Ett mål var att vinna stafettcupen och det är enligt mig en tuff sak att fixa det redan under den första säsongen, säger Hyvärinen till Yle.

Vinkanharju fick sedan också släppa Joni Mäki från Pohti Ski Team och Markus Vuorela från Jämin Jänne förbi sig på det sista varvet.

Puijos seger i dag gjorde att laget också vann stafettcupen. Jämin Jänne ledde inför dagens tävling men utan Ristomatti Hakola i laget kunde man inte kämpa om segern.

IF Minkens unga första lag med Juuso Haarala, Remi Lindholm och Patrik Kuuttinen gjorde en bra insats och gick i mål på åttonde plats. Minken förlorade med 3.40 till segrande Puijon Hiihtoseura.

Resultat:

1. Puijon Hiihtoseura 49.27,4

(Lauri Gummerus, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen)

2. Pohti Ski Team +38,1

(Heikki Korpela, Joel Ikonen, Joni Mäki)

3. Jämin Jänne +50,3

(Aku Nikander, Antti Ojansivu, Markus Vuorela)

4. Vantaan Hiihtoseura +1.07,7

(Anssi Pentsinen, Matti Heikkinen, Waltteri Vinkanharju)

----------------------

8. IF Minken +3.40,5

(Juuso Haarala, Remi Lindholm, Patrik Kuuttinen)

14. IF Åsarna +4.37,0

(August Högnabba, Eric Storvall, Hugo Karlström)

18. IF Minken 2 +5.22,4

(Johannes Vuorela, Christan Kronberg, Patrick Kronberg)

29. IF Sibbo-Vargarna +8.39,7

(Wilhem Stenbacka, Jonas Nordström, Benjamin Holmgren)