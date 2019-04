På tv i dag: Stafetter avslutar finska cupen – klara favoriter till totalsegern

Hämeenlinnan Hiihtoseura på damsidan och Puijon Hiihtoseura på herrsidan är i Leif Lampenius och Glenn Lindholms papper klara favoriter att ta hem stafettcuperna då finska cupen avslutas i Övertorneå.

I dag kommer de främsta stafettlagen att koras då finska cupen på skidor avslutas. Damerna och herrarna kör säsongens sista stafett i Övertorneå.

På damsidan leder Hämeenlinnan Hiihtoseura stafettcupen och har ett ordentligt grepp om totalsegern. Yle Sportens kommentator Leif Lampenius tror också att Hämeenlinna tar hem cupen men kan få det svårt att vinna dagens tävling.

– Hämeenlinna är alltid bra i stafett och kommer att ta hem cupen. Själva tävlingen kan bli intressant och där tror jag på Ikaalisten Urheilijat. De har det bästa laget med tre bra fristilsåkare, säger Lampenuis.

Expertkommentatorn Glenn Lindholm ser fram emot en intressant stafett och tror att fältet kommer att spricka relativt snabbt.

– Jag tror också att Ikaalisten Urheilijat vinner dagens tävling. Det brukar inte bli samåkning i damstafetter och Oulun Hiihtoseura med Marjaana Pitkänen och Riitta-Liisa Roponen på de två första etapperna kommer nog att försöka gå loss.

– Jag tycker att den här stafetten håller högre klass än i FM. Det är fler åkare som är i bättre slag nu, säger han.

Laura Mononen och Hämeenlinnan Hiihtoseura leder stafettcupen. Laura Mononen åker fristil Bild: Vesa Pöppönen / AOP

Hakola saknas och Puijon Hiihtoseura går mot cupseger

På herrsidan leder Jämin Jänne stafettcupen med 30 poäng före Puijon Hiihtoseura inför dagens tävling. Jämi kommer inte att ha sitt bästa lag på benen i dag då Ristomatti Hakola saknas.

– Jämi tappar möjligheten att vinna hela cupen då Hakola inte är med. Han har problem med ryggen och tävlar inte alls det här veckoslutet. Allt talar för Puijon Hiihtoseura både i tävlingen och i totalcupen.

– Ett intressant lag är Vuokatti Ski Team Kainuu och det här är deras bästa chans att vinna en stafett den här säsongen. På sista etappen har de Miska Pokkimäki som är den mest lovande åkaren Finland har, säger Lampenius.

Iivo Niskanen tävlar för Puijon Hiihtoseura. Iivo Niskanen. Bild: Vesa Pöppönen / AOP

Lindholm är inne på samma linje.

– Inget lag kan rå på Puijo i dag. Alla vet vad Iivo Niskanen går för och han tävlar med Lauri Gummerus och Perttu Hyvärinen som också är i bra form. Banan i Övertorneå är dessutom den bästa för en cupstafett. Det är en rejäl uthållighetsbana, säger han.

För FSS-föreningarnas del räknar Lindholm med att IF Femman på damsidan och IF Minken på herrsidan kan kämpa om placeringar bland de tio bästa. IF Minken har inget lag på damsidan då Julia Häger är sjuk.

– Om allt går bra ska Femman kunna gå in bland de tio bästa men det blir inte lätt. De har Linnea Henriksson på första etappen och hon är i bra form. På herrsidan ska också topp-tio vara möjligt för Minken, säger Lindholm.

Yle sänder direkt från finska cupen med start klockan 12.45.