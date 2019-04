Sergei Eremenkos bästa juniorlandslagsminne är gången han skruvade in en frispark och skickade ut Ryssland ur EM-kvalet. Sedan dess har han bytt från blåvitt till rött. Hur gick det till?

That's a real one in your reflection

Without a follow, without a mention

Så låter en fotbollsförmiddag i Seinäjoki i mars. Det är svett i luften, näsor i mobilskärmar och Drakes låt Nice for what på hög volym.

Spela på Spotify

Sergei Eremenko har jackans huva uppdragen då han släntrar in i SJK:s omklädningsrum.

Han öppnar en låda och tar ut sina benskydd innan han sätter sig ner och byter några ord med gamla Jarokollegan, målvakten Jesse Öst.

– For du bara tii efter och saan tibaks?

Det är allt som kamerans mikrofon hinner uppfatta innan diskussionen dränks av musiken.

Den sista sonen i Finlands vassaste fotbollssläkt har återvänt till Österbotten, till tusen sjöar och lika många frusna fotbollsplaner, till landet han valde bort i landslagssammanhang.

Efter ett år i Basel och ett i Moskva är han tillbaka där allt började.

– Jag är inte samma 17-åring som lämnade. Jag har upplevt mycket och lärt mig massor.

Sergei Eremenko flyttade från Jaro 2016. Sergei Eremenko, FF Jaro 2015. Bild: All Over Press

Med fotbollsligastarten runt hörnet finns det många frågor som ska besvaras.

Ska Sergei blixtra till och följa i brödernas fotspår? Håller han ens ligaklass? Ska han palla för pressen?

Ja, press, det finns det av i mängder och massor. Av supportrar, av medierna – som tidigare utnämnt honom till en av världens bästa fotbollstalanger (The Guardian) och nominerat honom till Golden Boy-priset (Tuttosport).

Men den allra största pressen kommer antagligen inifrån. Och den har Eremenko levt med hela livet.

Se Sportlivs minidokumentär om Sergei Eremenkos tuffa landslagsval i klippet nedan: